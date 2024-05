Durante la mañana de este viernes, la cúpula del Colegio Médico se reunió con los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en la Subsecretaría de Trabajo. Allí, se discutió sobre la deuda en salarios y desde la entidad de salud prometieron pedir ayuda al Gobierno para resolver la situación. A la vez, no descartan vender o alquilar el Centro Integral de la Mujer y el Niño (Cimyn).

Lo confirmó a DIARIO HUARPE el vicepresidente del organismo que nuclea a los médicos de San Juan, Pablo Flores, quien afirmó que durante el encuentro nuevamente explicaron la crítica situación del sector; “La salud privada está muy comprometida, por eso pasamos a un cuarto intermedio para ver si la próxima semana podemos tener alguna respuesta favorable”.

En ese sentido, explicó que van a reunirse con las autoridades del Gobierno provincial para ver de qué forma “pueden dar una mano” y, en caso de tener buenas noticias, comenzarían a regularizar los pagos pendientes a los empleados.

Caso contrario, Flores fue tajante al asegurar que si la situación no cambia, no podrán afrontar los aumentos correspondientes a paritarias y tampoco dejarán de pagar los salarios en cuotas. “Hemos perdido subsidios que eran clave para el pago de haberes, y no estamos pudiendo enfrentar el problema”, sentenció.

Según argumentó, la deuda en sueldos correspondientes a los primeros tres meses del año asciende a $250 millones. Ante este dato, se lo consultó sobre la eventual posibilidad de vender o alquilar el Cimyn, y expresó: “Nunca está desestimada esa opción, todavía no hay nada definido. Lo que deseamos es que siga siendo un sanatorio de excelencia”.