El Colegio Médico rechazó la forma de pago que ofreció el gobierno jujeño por una deuda millonaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Colegio Médico de Jujuy (CMJ), que nuclea la mayoría de los profesionales de ese rubro en la provincia, rechazó hoy la propuesta de pago de deudas ofrecido por el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), obra social del gobierno provincial, y analiza el corte de prestaciones a los afiliados.



La entidad de médicos realizó este mediodía una reunión con sus asociados y los prestadores de servicios por la deuda que mantiene el ISJ que asciende a los 70 millones de pesos, por la cual el gobierno jujeño otorgó ayer un pago de 20 millones de pesos, además ofreció otro pago similar hacia fin de mes y el resto de la deuda abonarla en seis cuotas, oferta que fue rechazada.



En ese marco, desde el Colegio Médico de Jujuy exigieron el pago total de lo adeudado y resolvieron apuntar como fecha límite para la transacción el 29 de enero próximo, en caso que no se cancele la deuda analizan el corte de las prestaciones a los más de 140.000 afilados que tiene la obra social estatal.



“De una deuda de 70 millones que tenemos, nos ofrecieron el pago del 70 por ciento de la misma y lo demás en seis meses, pero esto a los asociados los irrita bastante y el mes que viene creamos 50 millones de deuda y eso nos tiene muy preocupados”, señaló en rueda de prensa Julio Obelar, presidente del CMJ.



Sobre ese punto explicó que lo adeudado con la entidad es “grande porque en el mismo facturan clínicas, institutos médicos e instituciones de tratamientos que están con inconvenientes para pagar los sueldos”.



“La decisión es seguir con el dialogo hasta el día 29 de enero, fecha en que se han comprometido a realizar un pago junto a otras siete instituciones”, sostuvo, y agregó que en el caso de no recibir los montos adeudados se realizará “un corte de crédito, es decir no dar prestaciones a los asociados a los ISJ”.



Entre los puntos del reclamo se destacó el “retraso” en los pagos de las prestaciones brindadas por los profesionales, en algunos casos con “pagos parciales”, lo que produjo “deudas con todos los colegios profesionales”.



A ello se suma la “falta de aumentos en los valores prestacionales de consultas, de los módulos y de las prácticas”, agregaron.



También alertaron que los cambios prestacionales que el ISJ “podría implementar con el objetivo de bajar costos, irían en detrimento de la calidad de las prestaciones brindadas y, por ende, de la salud de sus asociados”, señalaron.



En una situación similar se encuentran los colegios profesionales de bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos y los odontólogos.