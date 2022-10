Más de 1000 alumnos universitarios comerán gratis en los comedores. Por primera vez el acceso al comedor de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) será gratuito en todos los modos tanto en menú normal, vegetariano y celiaco.

Lucas Molina, secretario de Bienestar Universitario, comentó a DIARIO HUARPE que esta medida es gracias a las luchas universitarias que se dan hace tiempo. “Es un pedido histórico que por fin podemos verlo. Cada vez que se intentó subir los alumnos se organizaron para impedirlo. Además nos parecía un sinsentido que se siguiera pagando un bono de $10 que realmente no tenía un impacto significativo”, comentó.

Publicidad

Sobre cómo empezará a funcionar, este último tiempo será de transición, pero los alumnos que quieran ir deberán inscribirse en un formulario detallando, además de los datos personales, qué días y si lo harán en almuerzo o cena. “Con estos datos esperamos tener un número real de beneficiados porque trabajábamos con estimativos. Con esto también vamos a poder optimizar las inversiones destinadas al comedor”, explicó Molina.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De esta manera se espera que los $10.000.000 que recibe la sección, permitan destinarse para “solventar” la falta que habrá después de que se deje de pagar el bono. El sistema regirá desde el 17 de noviembre.

Por otro lado, el secretario explicó que la mayoría de los que usa el comedor estaba becado por lo que no esperan un “aluvión de estudiantes”, además de que aclaró que están trabajando por debajo de su capacidad de trabajo por lo que esta medida sería más un reordenamiento.

Una de las medidas que se estudia para aquellos que se inscriban y no asistan es la suspensión del servicio. Es decir, si después de varias veces el alumno no retira la vianda, no podría anotarse al sistema, pero esta medida todavía está en evaluación.