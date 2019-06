El convenio con la Unión Europea, una balanza comercial

El Gobierno Nacional en la mañana del viernes oficializó un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que abriría las puertas a un tratado de libre comercio entre dos de los principales bloques comerciales del mundo. Desde la provincia, actores de distintos sectores emitieron sus opiniones y análisis de lo sucedido, en el que prefirieron ser cautos, inclinarse por la balanza comercial y sostener que el acuerdo es bueno pero deben trabajarse otras acciones como es el tema impuestos.

Desde la Cámara de Comercio Exterior, su titular Antonio Giménez expresó que “la inserción de Argentina en el mundo a través de Mercosur, nosotros como exportadores tenemos que verlo desde el mejor lugar. Este tipo de acuerdos llevan mucho tiempo de instrumentación y no es que mañana tenemos impactos. Obliga a la Argentina a reducir sus costos tributarios, que son muy altos, en el transcurso del tiempo para ser competitivos”.

“Hay sectores de la economía que hay que cuidar en estos acuerdos para que no se vean afectados. Ahora empieza la letra chica. El sector olivícola ha sido muy claro en este sentido, Argentina tiene que componer su economía estructural para que el trabajo que hace la olivicultura argentina que es excelente, no se vea afectado por cuotas subsidiadas de Europa ya que ellos subsidian fuertemente su producción olivícola”, declaró el ex ministro de Producción y agregó sobre el acuerdo: “Es auspicioso pero hay que trabajar mucho para que todos los sectores reciban impactos favorables”.

El presidente de la Unión Industrial de San Juan Hugo Goransky, mencionó que la UISJ “considera que todos los convenios de libre comercio son positivos para poder exportar más. Pero se debe tener en cuenta que para que esto sea bueno para la Argentina, tiene que venir acompañado de un plan industrial que permita hacer las empresas más competitivas, una reforma impositiva que nos permita competir con el mundo bajando los impuestos distorsivos que tienen nuestros productos”.

Un sector que mostró preocupación ante el acuerdo era el vitivinícola. Pero el pacto entre los dos bloques económicos se concretó con una medida que ellos impulsaban: arancel cero para colocarlos en Europa y arancel gradual para los que llegarán del viejo continente.

En este sentido, el presidente de la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) Angel Leotta dijo que “se dio como tenía la inquietud toda la industria vitivinícola, firmar el arancel cero por cero con la implementación de la medida gradual en el tiempo. Esto lo pedíamos en función de las inequidades existentes en el vino”.

Bodegas Argentinas y la Cámara de Bodegueros de San Juan velaban por la implementación inmediata del cero por cero, a diferencia de la Coviar. Leotta dijo que están muy contentos porque para los vinos la gradualidad a llegar al cero demandará unos 8 años, mientras que en los vinos gasificados será de unos 10 años.

El impacto de este convenio no se verá de inmediato en el marcado ya que ahora este convenio debe ir a parlamentos europeos para ser aprobados y ajustados por aquellos gobiernos.