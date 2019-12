El creador de Huawei no cree que la disputa China-EEUU pueda llevar a un desacoplamiento tecnológico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, descartó hoy que el enfrentamiento entre China y EEUU por la supremacía mundial pueda llevar a un desacoplamiento tecnológico entre las dos potencias, y consideró que la inversión del gigante asiático en Latinoamérica puede "servir como la escalera" por la que la región "salga de la trampa del ingreso medio".



"Hoy estamos en un mundo digital en el que no se pueden hacer divisiones como las del muro de Berlín. Eso sería muy malo para Estados Unidos, cuyas empresas son las mejores pero no podrían vender sus productos en el otro bloque, lo que les provocaría graves pérdidas", aseguró Zhengfei en declaraciones reproducidas por EFE.



De esa manera se refirió a la decisión de la Casa Blanca de incluir a Huawei en la "lista negra" de Comercio, en mayo pasado, una medida que en los hechos prohíbe a las empresas estadounidenses venderle componentes a la compañía asiática.



El creador de Huawei, la mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones y segundo exportador global de smartphones, reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo golpeó "tan duro" con el ataque a su empresa que tuvo que posponer su intención de retirarse y ponerse al frente de la defensa de la imagen de la compañía.



Según sostuvo hoy, Ren sospecha que Trump puede estar "arrepentido" de haber desatado una guerra comercial y tecnológica con China.



"No entiendo por qué Estados Unidos y China entraron en una guerra comercial; no sé si está ahora un poco arrepentido el que ha desatado esta guerra. Tampoco sé si él mismo tiene confianza en que su país va a ganarla", aseguró.



Si bien la inclusión en la "lista negra" intentó romper la cadena de producción de Huawei al privarle de comprar, por ejemplo, procesadores estadounidenses para sus equipos, Ren aseguró que su empresa en su empresa fueron "capaces de desarrollar" sus propios chips.



"Las prórrogas (para seguir comprando suministros fabricados en EEUU) ya no nos importan, haya o no haya más podemos seguir avanzando", afirmó.



Sin empresas estadounidenses como Google (dueña de Android), Huawei podrá seguir ofreciendo a sus clientes "las mejores soluciones tecnológicas", aseguró Ren, aunque admitió que prefieren "no excluir" a sus proveedores estadounidenses, de los que siguen comprando componentes "en grandes cantidades".



"El desarrollo de los componentes por nuestra parte no es una estrategia a largo plazo; estamos muy comprometidos con la globalización", dijo.



Por otra parte, estimó que la inversión china puede "servir como la escalera" por la que Latinoamérica "salga de la trampa del ingreso medio", la teoría de algunos economistas que explicaría por qué algunos países parecen no poder salir de una situación a medio camino entre la pobreza y la prosperidad.



"Durante muchos años Latinoamérica ha sido el patio trasero de EEUU y ellos quieren controlar esa región. Ahora, con China invirtiendo allí, la soberanía no se ve afectada porque los chinos no interferimos", aseveró.