El próximo jueves 21 de agosto a las 21:30 horas, el Auditorio Juan Victoria, ubicado en 25 de Mayo y Urquiza, será el escenario de una velada dedicada al tango argentino. La presentación estará a cargo del cuarteto liderado por el reconocido pianista y arreglador Leonardo Marconi, en un concierto apto para todo público.

La formación musical está integrada por destacados referentes de la escena nacional. Junto a Marconi en el piano, se presentarán Pablo Sangiorgio en violín, Renato Venturini en bandoneón y Hernán Maisa en contrabajo. Cada uno de los músicos cuenta con una sólida trayectoria que abarca desde la interpretación solista hasta la docencia y la participación en formaciones sinfónicas y de cámara, lo que garantiza una ejecución de alta calidad técnica y artística.

El repertorio promete un recorrido por la evolución del género, incluyendo tanto tangos clásicos y contemporáneos como composiciones originales del grupo. La propuesta busca atravesar la esencia del tango desde sus raíces tradicionales hasta sus expresiones más modernas, ofreciendo una experiencia sonora integral.

Las entradas tienen un valor que comienza en $20.000 y se pueden adquirir en www.avantti.io.