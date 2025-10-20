Eterna Inocencia festeja tres décadas de música y vuelve a tocar en San Juan

Eterna Inocencia, una de las bandas más emblemáticas del punk y hardcore argentino, regresará a San Juan para festejar tres décadas de trayectoria ininterrumpida. El encuentro será el sábado 1 de noviembre, desde las 21 en Mamadera, con entradas generales a $25.000 que se consiguen en www.alpogo.com y La Ramada Bar. La noche contará con la participación de las bandas locales Efe 4 y La Sexta, que abrirán el recital en el marco de una jornada de celebración y encuentro.

La agrupación oriunda de Quilmes llega a la provincia en el marco de una gira nacional que recorre distintos puntos del país, repasando canciones de toda su discografía. Desde sus comienzos ligados al skate punk hasta la actualidad, Eterna Inocencia mantiene una propuesta musical marcada por el compromiso social y la autogestión como forma de trabajo. En cada show, la banda reafirma su mirada crítica sobre la realidad, convirtiendo su música en una herramienta de expresión, memoria y resistencia.

Con letras que reivindican la solidaridad, la justicia y la lucha colectiva, Eterna Inocencia se consolidó como un referente del punk latinoamericano. En su última presentación, celebrada en Buenos Aires, el grupo recorrió canciones históricas como “Abrazo”, dedicada a la memoria y los derechos humanos, y “La risa de los necios”, una denuncia directa contra la violencia estatal. Estos temas, junto con nuevas composiciones, forman parte del repertorio que presentarán en San Juan, en una noche que promete ser tanto un repaso artístico como una reafirmación de principios.

A lo largo de tres décadas, Eterna Inocencia construyó una trayectoria coherente con sus convicciones, manteniendo su independencia y un vínculo cercano con su público. En cada escenario, la banda refuerza un mensaje de compromiso, unión y esperanza en tiempos difíciles, donde la música vuelve a ser un espacio de encuentro y resistencia.

El show en San Juan se enmarca en una celebración que trasciende lo musical: es el reconocimiento a una historia colectiva que, desde la autogestión y la coherencia, sigue demostrando que el arte puede ser también una forma de lucha y transformación social.