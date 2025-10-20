En el marco de un operativo policial realizado en el departamento Chimbas, efectivos detuvieron a un hombre acusado de amenazar con una escopeta a su vecino, luego de una discusión originada por un presunto robo. El hecho se produjo en calle Oro, entre Necochea y Buenaventura Luna, y derivó en la intervención del Sistema de Flagrancia.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en una vivienda de la zona y una posterior disputa entre vecinos. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que no había autores presentes en el domicilio señalado, pero se entrevistaron con un hombre, de apellido Romero, de 39 años, residente en el barrio Báez Laspiur, quien brindó detalles de lo ocurrido.

Según su testimonio, este se dirigió al domicilio de un hombre identificado como Luis Fernando Crlkovic para reclamarle por el robo sufrido en la casa de su padre. Durante el intercambio verbal, Crlkovic salió de su vivienda visiblemente alterado y, en medio de la discusión, exhibió una escopeta con la que lo amenazó, ordenándole retirarse del lugar.

Ante la denuncia de amenaza con arma de fuego, la Policía de San Juan se dirigió al domicilio del presunto agresor, quien mostró voluntariamente el arma: una escopeta con culata de madera y cañón metálico gris, numeración A40522. Sin embargo, al ser consultado, admitió no contar con la documentación legal que habilitara su tenencia.

Por disposición del fiscal de turno, Luis Fernando Crlkovic fue detenido y trasladado a la Comisaría 17°. El arma quedó secuestrada y a disposición de la Justicia.

El ayudante fiscal Éver Martín se hizo presente en el lugar y, tras entrevistar a las partes y analizar las circunstancias, mantuvo comunicación con el fiscal Fernando Bonomo, quien ordenó el inicio de un Procedimiento Especial de Flagrancia por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.

El oficial ayudante Enzo Monla fue el encargado de labrar el legajo correspondiente, mientras que la investigación continúa bajo supervisión judicial.