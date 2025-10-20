El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, es nuevamente el apuntado por la oposición de Rivadavia luego que los peronistas realizaran un pedido de informe sobre los gastos incurridos durante la celebración del Día del Maestro que se realizó en Cepas Argentinas y en la que un equipo de este diario intentó ingresar y se le impidió realizar la cobertura.

Mediante una nota formal dirigida al Intendente Miodowsky y los concejales peronistas Sergio Carrión, Mónica Castro y Romina Albarracín, solicitaron información precisa sobre el agasajo realizado el 19 de septiembre en el Predio Cepas Argentinas. Los ediles solicitan detalle de egresos, contrataciones de artistas y servicios de terceros que fueron necesarios para llevar a cabo la celebración y el informe de la cuenta afectada para la erogación o el financiamiento de dicho evento.

Este pedido de información pone de manifiesto la intención de la oposición de ejercer un control exhaustivo sobre las decisiones y el manejo financiero de la gestión de Miodowsky. La exigencia de saber qué partida se usó y cuánto se gastó subraya la importancia que el cuerpo legislativo le otorga a la fiscalización de la gestión pública en el departamento.

La deuda pendiente sobre la expropiación millonaria

El pedido de información sobre el festejo docente se suma a otro requerimiento crucial que el oficialismo aún debe responder: la millonaria expropiación de un terreno estratégico para la comuna.

El bloque peronista solicitó un informe exhaustivo sobre la adquisición de un terreno de 1.955 metros cuadrados ubicado en Avenida Libertador 5.376 Oeste, frente al palacio municipal, que perteneció a la empresa La Nueva Sarmiento. El inmueble fue declarado de “utilidad pública” para ampliar las dependencias municipales y la adquisición implicó un ajuste presupuestario que asignó $30.000.000 en febrero de 2024 para su compra.

Entre las demandas de la oposición se encuentra el requerimiento de un informe detallado de la Secretaría de Hacienda que justifique el destino de esos $30.000.000, así como el avalúo oficial del Tribunal de Tasaciones y explicaciones sobre el presunto incumplimiento de los plazos.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE, la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, abordó el tema, asegurando que estaban trabajando en la respuesta al pedido de informe sobre la expropiación. En su declaración, Correa afirmó que el pedido tenía estado parlamentario y que se estaba dando "dentro del marco legal", desestimando irregularidades.

Sin embargo, a un mes de que la presidenta del Concejo afirmara que estaban "elaborando la respuesta", la información detallada que la oposición solicitó sobre la expropiación millonaria aún no ha sido brindada por el oficialismo, manteniendo la controversia y la tensión política en el Concejo Deliberante rivadaviense.

No todos los peronistas

Si bien el pedido de informes estuvo firmado por los concejales peronistas Sergio Carrión, Mónica Castro y Romina Albarracín fue sorpresivo que no apoye esta iniciativa de control el edil Mauricio Videla, que también llegó al sillón de concejal por el mismo espacio político, cuando acompaño la lista De Francisco Guevara.