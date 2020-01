El delantero argentino de Colo Colo Nicolás Blandi se desgarró y estará inactivo 20 días

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino de Colo Colo de Chile Nicolás Blandi, ex Boca Juniors y San Lorenzo, sufrió un desgarro y estará inactivo 20 días, según informó la prensa chilena.



El parte médico de Colo Colo señala que Blandi, de 30 años y nacido en la ciudad bonaerense de Campana, sufrió un desgarro miofascial en el muslo derecho y al menos estará parado 20 días.



No sólo Blandi tiene problemas fisicos entre los argentinos que juegan en el popular equipo chileno ya que Pablo Mouche (ex Boca, San Lorenzo y Lanús) y Matías Zaldivia (ex Chacarita y Arsenal), tampoco han jugado últimamente, señaló el diario La Cuarta de Chile.



Mouche, de 32 años, sufrió un desgarro en el muslo derecho primero y recién ahora está entrenando con su compañeros, en tanto que Zaldivia, de 29 años, padece la ruptura del ligamento cruzado y seguirá afuera de las convocatorias.