El delantero Norberto Briasco es baja por lesión en Huracán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero de Huracán Norberto Briasco no se recuperó de la lesión en aductor de la pierna izquierda y es baja para el partido del sábado ante Aldosivi como local, por la vigésima fecha de la Superliga de Fútbol de Primera División.



Briasco se entrenó esta mañana nuevamente de forma diferenciada y no llegará en condiciones al partido del sábado a las 17.35, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



El delantero nacionalizado armenio sufrió la lesión muscular en la derrota del lunes pasado en Mendoza ante Godoy Cruz (2-1) cuando fue reemplazado a veinte minutos del final.



El director técnico del "globo", Israel Damonte, sumó un nuevo problema ya que tampoco podrá contar con el defensor Lucas Merolla, quien recibió la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.



El cuerpo técnico no confirmó a los reemplazantes pero en la zaga podrían jugar Mariano Bareiro o el juvenil Ezequiel Navarro, mientras que por Briasco manejarían las opciones de Juan Vieyra y Agustín Curruhinca.



La otra modificación sería en el lateral derecho donde se alternan la titularidad Gonzalo Bettini y el experimentado Carlos Araujo.



Una probable formación sería con Antony Silva; Gonzalo Bettini o Carlos Araujo, Nicolás Romat, Mariano Bareiro o Ezequiel Navarro y César Ibáñez; Mauro Bogado y Mariano Bareiro o Adrián Calello; Juan Vieyra o Agustín Curruhinca, Rodrigo Gómez y Martín Ojeda; y Nicolás Cordero.