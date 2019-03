El desesperado pedido del padre de la joven desaparecida hace días

Hace cuatro días que nadie sabe nada de Guadalupe Coria, la joven de 17 años que el sábado pasado discutió con su familia que se oponía que mantuviera una relación sentimental con Hugo Chávez, de 25 años. Tras esto, la menor se fue de la vivienda de Villa Palacio, en Rawson, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Si bien la Policía sigue buscándola intensamente, se presume que Guadalupe está con su pareja en algún lugar escondida. Ante esto, su papá Rolando Alberto Coria escribió un sentido mensaje en Facebook hablándole a su hija.

"Amigos del face se los pido por lo que más quieran, no tengo mucho, pero por Dios se lo juro no sé qué más hacer. Les entrego toda mi casa, mi auto. Por favor les pido que si ven a mi hija Guadalupe me la traigan de vuelta conmigo, estoy desesperado. No tengo otra cosa por hacer", manifestó.

Además, el hombre agregó que "ya van cuatro días que no sabemos de ti mi princesa. Tú sabes que doy la vida por vos. Cada día que pasa me voy apagando de a poco al saber que mi bebé está en la calle. Me pone mal Guadita, ya no doy más. Hija volvé a casa, no te vayas de nuestra vida. Así como te fuiste no me merezco ni tampoco mamá se merece esta pena de no saber nada de ti, me hace mucho mal no saber de ti. Te quiero, te amo y deseo que vuelvas y que solucionemos en familia esta situación", insistió Coria.