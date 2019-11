El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico en Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar se apreció hoy 0,5% frente al real brasileño y cerró la jornada negociado a 4,211 reales para la compra y 4,212 para la venta en el tipo de cambio comercial, en un nuevo máximo histórico.



El billete estadounidense continúa con la tendencia alcista de las últimas semanas y hoy volvió a superar su récord de cotización en Brasil, que databa del pasado día 18, cuando cerró en los 4,205 reales para la compra y los 4,206 reales para la venta.



El dólar acumula ya una suba de alrededor de 5% en lo que va de noviembre y de cerca del 9% en los once primeros meses del año, recordó la agencia EFE.



Según los expertos, la depreciación de la divisa brasileña se debe principalmente a factores externos como el estallido social en varios países de Latinoamérica y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.



En el escenario interno, también influye el abultado déficit público y las fricciones entre el Gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, y el Congreso, clave para la aprobación de las reformas estructurales de su agenda liberal.



No obstante, las reservas en dólares de Brasil aún son cuantiosas para hacer frente a una depreciación más aguda del real.



De acuerdo con el Banco Central de Brasil, las reservas internacionales de ese país se ubicaron en octubre en US$ 369.800 millones, 6.600 millones menos que en septiembre debido principalmente a la liquidación de una serie de ventas en el mercado.