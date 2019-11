El dólar cedió cinco centavos y cerró a $63,21

El dólar para la venta al público cedió hoy cinco centavos y cerró a $63,21 promedio, en tanto en el sector mayorista perdió cinco centavos y finalizó a $59,60.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $78,27, mientras que el dólar MEP cotiza a $73,21, con una baja de 0,3% y 0,9%, respectivamente.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que sólo las compras oficiales impidieron que la baja de hoy fuera mayor y "fijaron un piso de la cotización en torno a los $59,60 por unidad".



Y agregó que "ausente la demanda por las fuertes restricciones cambiarias, solo las compras oficiales sostienen los precios".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, resaltó que el mercado de cambios volvió a ver incrementada la oferta de dólares de parte de la exportación cerealera que “hoy se notó vendiendo la divisa por las mesas de los bancos y el BCRA fue el demandante del excedente del mercado, que se calcula en unos 130 millones de dólares”.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó una baja en la tasa de política monetaria de 92 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 64,013%.



El total adjudicado fue de $143.748 millones sobre vencimientos por $142.992 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $734 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 452 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 344 millones, 1,7% menos el martes pasado.



Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios: noviembre y diciembre se operaron a $61,87 y $66,50, con una tasa de 60,44% y 78,25% respectivamente.