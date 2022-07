El dólar cedió pero la señal fiscal de Batakis aún no convence al mercado

Silvina Batakis buscó dar una clara señal fiscal. En su primera conferencia de prensa como ministra de Economía, hizo especial hincapié en la necesidad de que el Estado no gaste más de lo que recauda, buscando con ello aplacar la tensión cambiaria que se desató en el último mes y que se acentuó luego de la salida de Martín Guzmán.

A la importancia de converger hacia un equilibrio fiscal le sumó, además, otras definiciones con las que intentó apaciguar las aguas. Aseguró que el Gobierno pretende cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI, planteó la necesidad de que las tasas de interés vuelvan a ser positivas en términos reales y subrayó que "no está en duda que podamos cumplir con nuestras obligaciones de deuda en pesos".

Pero las definiciones no terminaron de convencer a un mercado que continúa escéptico. Si bien el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) cedieron 1,2% y 1,1%, a $ 285,69 y $ 297,49 respectivamente, la tensión cambiaria lejos está de disiparse.

Desde la mesa de dinero de un banco local, de hecho, creen que la baja obedece más a un "overshooting", o suba exagerada, de los días previos. Y explican que la caída se dio luego de que menguara la demanda de dólares financieros por parte de clientes institucionales que ya no convalidan esos precios.

Joaquín Pastor, economista de P&L advisors, coincide con esa visión ya que "el dólar MEP y el CCL ajustaron rápido y fuerte la semana pasada", y agrega que ahora "apareció algún flujo vendedor a estos precios".

No solo los dólares financieros cedieron. También lo hizo el blue, que retrocedió $ 5 hasta $ 268. De esta manera, la brecha cambiaria -cuya importancia fue relativizada este lunes por Batakis- se comprimió a 110%.

"En general el anuncio no trajo grandes sorpresas. Quizás lo bueno fue que no hubo nuevas medidas de corte heterodoxo. Hablaron de corregir el déficit fiscal, aunque las acciones concretas que enumeraron son de carácter más administrativo", analizó Pastor. Por ello es que considera que "el mercado todavía no cree que vayan a mejorar las cuentas fiscales".

"Claramente los anuncios no van a ser un antes y un después, pero por lo menos fueron en la dirección de evitar seguir echándole nafta al fuego" coincidió Alejandro Giacoia, economista de Econviews. Esto, sumó, ocurre porque "hasta ahora la dinámica del déficit viene siendo muy mala, con gastos creciendo muy por encima de la inflación". Por eso es que advirtió que "el mercado necesita hechos concretos", ante "la escasa credibilidad que tiene el Gobierno".

FRÍA RESPUESTA

La fría respuesta del mercado pudo verse reflejada en el precio de los bonos en dólares y las acciones locales en Wall Street. Mientras los primeros se hundieron entre 0,8% y 1,6% a lo largo de toda la curva, impulsando al riesgo país a niveles de 2667 puntos básicos, los ADR cayeron con fuerza, acoplándose así a la dinámica negativa de los mercados externos.

En Wall Street, donde los índices de referencia perdieron entre 0,5% y 2%, las acciones argentinas se desplomaron hasta 7%. En sintonía, la Bolsa porteña cedió 1,34%. Y solo en el mercado de bonos en pesos pudieron verse mejoras, con los bonos que ajustan por CER recuperando entre 2% y 5,5% en promedio en los distintos tramos de la curva.

POR PARTES

"Cada activo está reaccionando a partes diferentes de los anuncios", analizó Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

"Los bonos en dólares caen porque se ratificó que la política cambiaria va a mantener su rumbo actual, por lo que es razonable esperar que siga habiendo tensiones alrededor de las metas de reservas netas y esto no permita despejar el temor de los inversores con respecto al pago de los próximos cupones", indicó respecto de la deuda en moneda extranjera.

Mientras que en lo que refiere a los bonos en pesos, expresó que subieron "por las señales de moderación fiscal y la ratificación de que el equipo económico usará las herramientas que tiene a disposición para ir renovando la deuda en moneda local". Por último, analizó que "el tipo de cambio implícito en los activos financieros cae levemente porque la moderación fiscal y la recuperación de los bonos en pesos podría quitarle algo de presión a la emisión monetaria en el margen".

Por: TOMAS CARRIO