El dólar cerró a $ 63,42 y subió 11 centavos respecto de ayer

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar cerró hoy a un valor de $ 63,42 promedio para la venta al público, con una suba de 11 centavos respecto de ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó a $ 61,12.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,50.



A su vez, el billete norteamericano cerró en el Banco Nación a $ 63,20 para la venta y a $ 58,30 para la compra en el segmento electrónico.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 84,37, con un avance de 0,35%; y el dólar MEP cotizaba a $ 82,30, prácticamente en la misma línea que ayer, cuando lo hizo a $82,29.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el ajuste del tipo de cambio mayorista "se justifica por el cambio de postura de venta del BCRA, que la subió catorce centavos respecto de la fijada ayer".



"Exiguo volumen negociado en el segmento de contado, se hicieron US$ 153,297 millones, con US$ 26 millones registrados en el sector de futuros MAE", detalló el especialista.



Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios señalaron que la autoridad monetaria "tuvo que entregar al mercado unos US$ 15 millones", a pesar de que el volumen operado fue "parecido al del viernes pasado, prácticamente sin negocios".



La jornada estuvo influenciada por las noticias en el mercado de bonos, luego de que se declarara desierta la operatoria para financiar el pago del vencimiento del bono dual AF20, el cual solo pagará a personas físicas con tenencias hasta US$ 20.000 nominales y anteriores al al 20 de diciembre del año pasado, mientras que el resto cobrarán sólo los intereses y el pago del capital será reperfilado para el 30 de septiembre.