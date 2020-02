El dólar cerró a $ 63,65 en el mercado minorista y se mantuvo casi sin cambios

El dólar cerró hoy a un valor de $ 63,65 promedio para la venta al público, con una suba de apenas tres centavos respecto de ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 16 centavos y finalizó a $ 61,39.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,75.



El billete norteamericano cerró sin cambios en el Banco Nación a $ 63,25 para la venta y a $ 58,30 para la compra, lo que significó que en lo que va del año el billete se movió solo $ 0,25 en esta entidad.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 83,44, con un avance de 0,17% respecto de ayer; y el dólar MEP cotizaba a $ 81,93, lo que marcaba una suba de 0,42% a su valor del miércoles.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que la suba del 0,16% en el tipo de cambio mayorista "coincide con el ajuste dispuesto por el BCRA para su postura de venta", que realizó cuando la divisa alcanzó los $ 61,39, compensadas luego con compras de bancos oficiales en 61,38 pesos, "un rango que atenazó la cotización del dólar mayorista".



El volumen operado en el segmento contado fue de US$ 184 millones, un 7% menos que ayer, con US$ 92 millones registrados en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).



Por último, se operaron US$ 329 millones en el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, de los cuales los plazos más cortos concentraron poco más del 45% del volumen operado y, para los meses de febrero y marzo, terminaron operándose a $ 62,85 y $ 65,99, con tasas de 58,11% y 58,20% respectivamente.