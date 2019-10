El dólar subió cinco centavos y cerró a $60,29

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dólar para la venta al público subió cinco centavos y cerró hoy a $60,29 promedio regulado por las intervenciones del Banco Central que pusieron límites a su precio, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó a $57,99. En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 93 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 70,985%. El total adjudicado fue de $211.367 millones sobre vencimientos por $246.682 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $35.315 millones. “Otra vez el BCRA volvió a repetir la operatoria del mercado de cambios y el dólar fue negociado con menos oscilación que ayer", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Y agregó que el Banco Central "vendió en el día unos US$ 100 millones nuevamente para dar liquidez, colocando ofertas en el sistema de mas de 10 millones cada una y las reponía a medida que eran ejecutadas por los operadores de los bancos”. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 335 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 55 millones, 24% menos que ayer. Los plazos más cortos concentraron más de 55% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre se operaron a $60,38 y $64,50, con una tasa de 68,38% y 78,80%.