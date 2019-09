El drama de Silvia Süller, no tiene ni para pagar el alquiler

Tras vivir años de éxitos, Silvia Süller está viviendo uno de los momentos más dramáticos y duros de su vida, hay ocasiones en la que asegura no tener ni siquiera para pagar el alquiler.

"Tengo que alquilar un departamento, pagar los dos años juntos porque nadie me da garantía. Además me tengo que hacer dos operaciones, hace bastante que se me rompieron las prótesis y tengo que cambiarlas, y me tengo que operar de la vista porque ya tengo una herida de láser en la córnea", comenzó contando en Quién quiere ser millonario.

En medio de la muerte de su madre pudo reencontrarse con su hijo Christian después de diez años. "Yo estaba llorando mirando cómo metían el cajón de mi mamá en el nicho y me doy vuelta y lo veo a él. Fue una mezcla de emociones, no sabía qué hacer. El abrazo fue espectacular, yo lo agarré del brazo y nos fuimos caminando mientras hablábamos".

La mediática que en 2016 vendió todo para irse a vivir a Miami, volvió a Buenos Aires para empezar de nuevo pero no le está yendo del todo bien. "Viví como una reina, alquilaba mansiones, autos importados de a dos, viajaba en primera, me compraba joyas de oro y brillantes. Le daba mucho a mi familia. No me quedó nada, hoy estoy viviendo en un apart y me gustaría tener mi casa para poder tener mis cuadritos, mis cositas. Tener horno, yo estuve un año sin heladera, tomando agua de la canilla. Mis dos hijos me ayudaron mucho. Ahora quiero estar bien y volver a ser la de antes", relató Süller en el programa que conduce Santiago del Moro.

Fuente: La Nación.