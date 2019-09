Fabián Cubero sobre Neumann: "Que diga que la quiero matar es fuerte"

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no hace otra cosa que escalar. El último episodio que los involucra terminó con la modelo saliendo del aire llorando.

Según trascendió, un viaje al exterior de la modelo con sus hijas despertó otro conflicto con su ex pareja, persona con la que comparte la tenencia de las tres niñas.

Al parecer, Nicole tenía planeado un viaje el fin de semana con sus hijas y su ex marido no se lo habría permitido. Al aire, ella dijo que la querían "ver muerta", en referencia al futbolista y Mica Viciconte.

Fue por esto que el programa de Jorge Rial le dio el derecho a réplica a Cubero pero cuando se habló del episodio de Nicole, él se hizo el desentendido, aunque le respondió con dureza. “¿Tanto? No, ni idea. No tengo idea, la verdad, no sé. Me sorprende un poco esto. Todavía no hablé con nadie, no hablé con mi abogado. No sé qué pasó”, comentó.

El cronista de “Intrusos” le repitió las palabras nuevamente, y Cubero contestó: “La verdad, me sorprende esta situación. Que diga que la quiero matar es fuerte. Eso es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no estoy al tanto. Hay cosas raras”.

“Yo estoy tranquilo, estoy tratando de recuperarme de mi lesión. Todo esto me sorprende porque recién termino de entrenar. Uno siempre espera lo mejor, no sé qué problemas tendrá, la verdad. Yo no estoy en la vida de ella, es un tema de ella”, cerró, y se marchó en auto del complejo donde entrena.