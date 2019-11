El dúo Hang Massive desembarca en Buenos Aires, Córdoba y Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El dúo Hang Massive, que logró cautivar oídos en distintos puntos del globo a partir de la rápida viralización del video "Once again" en 2011, emprenderá una serie de recitales en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde repasará su último trabajo "Luminous Emptiness" y otras canciones de su prolífica obra.



"Estamos en Buenos Aires por primera vez. No sabemos mucho de la Argentina, pero ambos llevamos bebiendo mate unos 15 años y mucha gente nos habló de Argentina y Uruguay por eso. Creo que es una de las razones por la que tanta gente nos pidió que viniéramos", expresó Danny Cudd, uno de los músicos de Hang Massive, en entrevista con Télam.



Los shows de Cudd y Markus Offbeat en la Argentina comenzarán mañana a las 19.30 en el reducto porteño Niceto Club (Niceto Vega 5510), continuarán el miércoles 4 de diciembre a las 21.30 en Quality Teatro (avenida Cruz Roja Argentina 200, Córdoba), y concluirán el viernes 6 a las 21.30 en la Sala de las Artes (Suipacha 98 bis, Rosario).



La cadencia del dueto, que se balancea entre una suerte de mantra musical y el efecto hipnótico, construye sus canciones entre "enseñanzas de empoderamiento y cambio social" y el hang, un instrumento de percusión melódica que se construye con dos caparazones de metal pegados.



Y en dicho sentido, Hang Massive aspira a "transmitir -manifestó Cudd- una relajación profunda y animada y la habilidad de reconocer que estamos conectados con un corazón y una mente increíbles que es compartida por todos los seres" a través del lenguaje universal de los sonidos.



Cudd tiene 40 años y es de Reino Unido y Offbeat nació hace 38 en Suecia, pero ambos se conocieron en 2010 en la costa india de Goa, donde empezaron a desandar el camino del hang y la meditación.



El trabajo más reciente del dúo es "Luminous Emptiness", de 2018, y encuentra su origen "en, de y a través de la naturaleza espaciosa y luminosa de la mente", contó el músico sobre el disco que encontró su título en una metáfora de la enseñanza budista Dzogchen.



Télam: ¿Cómo es el proceso de composición con el handpan?



Danny Cudd: No tenemos un proceso fijo para componer música. Todo lo que hacemos se produce de forma muy espontánea y desde un estado de relajación. Desde ese espacio todo se realiza sin esfuerzo y es perfecto para el tiempo, el lugar y las circunstancias.



T: ¿Cómo fue cambiando el sonido del dúo a través del tiempo?



DC: Al principio la música que tocábamos era principalmente acústica. Sin embargo ya estábamos muy influenciados por diferentes géneros de música electrónica. Con el paso del tiempo seguimos experimentando con diferentes estilos y nuestro espectáculo se transformó en una fusión entre la producción electrónica y el sonido del handpan.