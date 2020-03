“Hace exactamente un año el amor me atravesó por completo”, escribió la modelo.

Luli Fernández se convirtió en mamá por primera vez un 11 de marzo de 2019. Hoy, el pequeño Indalecio cumplió su primer añito y la modelo hizo un emotivo posteo en sus redes.

“Hace exactamente un año el amor me atravesó por completo. Es difícil expresar con palabras un sentimiento como el que sentí cuando me convertí en mamá,creo que las palabras no alcanzan”, reza el comienzo del texto de Luli.

La modelo e influencer contó que perdió un bebé y la búsqueda del pequeño no fue nada fácil: “Indalecio llego a nuestro mundo para iluminarlo. Me costó mucho quedar embarazada,con una pérdida en el medio y esa sensación de vacío que sentía nunca se iba a llenar… Con el tiempo entendí que todo lo que nos pasó fue para nuestra evolución”.

Además dedicó unas palabras al lado B de la maternidad: “Tuve que sanar muchas cosas para convertirme en una mejor versión de mi misma y estar lista para recibirlo a el con absoluta conciencia y plenitud. Es agotador, vivo con sueño, entreno a diario mi paciencia y mil cosas más pero no lo cambio por nada”.

Luli cerrró con un mensaje de aliento a las futuras mamás: “Si estas en la búsqueda no aflojes, todo vale el amor (no la pena). Feliz cumpleaños hijo de mi alma. Que Dios te bendiga siempre ”.

La entrada El emotivo posteo de Luli Fernández por el primer añito de su hijo se publicó primero en GENTE.