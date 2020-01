El entrenador de Talleres paró un posible equipo para visitar a Defensa y Justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director técnico de Talleres de Córdoba, Alexander Medina, ordenó esta mañana una práctica en la que probó la posible formación que actuará el próximo domingo, en la reanudación de la Superliga, con un esquema similar al que utilizó en la victoria del pasado sábado ante Liverpool de Uruguay en un amistoso.



Respecto de los nombres que utilizó en la práctica realizada en el estadio de barrio Jardín, la única modificación fue el ingreso de Renzo Paparelli por Javier Gandolfi en la última línea.



Sin embargo, el experimentado defensor Gandolfi sería de la partida en el juego del próximo domingo, en el encuentro ante Defensa y Justicia por la 17ma. fecha de la Superliga.



Talleres está a la espera de refuerzos, aún no sumó ninguno, y para las primeras fechas no contará con el defensor Facundo Medina y el goleador Nahuel Bustos, afectados al seleccionado Sub-23.



Además, se encuentran lesionados el lateral Enzo Díaz y el volante Mauro Ortiz, quienes no llegarían en condiciones al juego ante el "Halcón".



La "T" formaría entonces con Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Komar, Renzo Paparelli y Leonardo Godoy; Andrés Cubas, José Mauri y Franco Fragapane; Dayro Moreno, Jonathan Menéndez y Diego Valoyes.