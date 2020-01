El español Fernando Alonso volcó en el Dakar, salió ileso y sigue en la competencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El piloto español Fernando Alonso (Toyota), ex campeón de Fórmula 1, protagonizó hoy un espectacular vuelco durante la décima etapa del Rally Dakar de Arabia Saudita, salió ileso del accidente y continuó en competencia.



El auto de Alonso dio un par de vueltas de campana al atravesar una duna en una zona de espectadores, cuando apenas llevaba recorrido un kilómetro de los 345 que componían el tramo cronometrado del día, indicó La Gazzetta dello Sport.



El ex bicampeón de la máxima categoría del automovilismo cuando corría para Renault logró salir ileso del accidente y pudo seguir en competencia sin bajarse del auto.



El percance es todavía más serio si se tiene en cuenta que esta es la etapa maratón del Dakar, donde los competidores no disponen de sus mecánicos para reparar sus unidades y cualquier avería deberá ser solucionada por la tripulación.



La décima etapa del Dakar se corre entre Haradh y Shubaytah, en un recorrido mayoritariamente compuesto de dunas donde la caravana se adentró en el "Cuarto Vacío" de Arabia Saudita, un enorme desierto de unos 650.000 kilómetros cuadrados prácticamente deshabitado.



Fernando Alonso marchaba en la décima posición de la clasificación general del Dakar, tras haber encadenado cuatro etapas seguidas donde había finalizado entre los diez primeros, incluido el segundo puesto de la octava etapa.