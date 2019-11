El ex premier Renzi pide que no haya elecciones en Italia "para no regalar el país a Salvini"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas El ex primer ministro italiano entre 2014 y 2016, Matteo Renzi, pidió hoy que el país no tenga que volver a las urnas porque eso significaría "regalar los plenos poderes" al derechista Matteo Salvini, líder indiscutido de todas las encuestas.



"Ir a votar hoy significa regalar a Salvini el país, el Palacio de gobierno, los plenos poderes", planteó Renzi en una entrevista con el diario Corriere della Sera, en un reclamo para evitar la caída del gobierno de coalición que conforman el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático, y que el ex premier sostiene con su nueva fuerza, Italia Viva.



Así, Renzi blanqueó el deseo de las fuerzas de centro y centroizquierda para evitar un regreso al voto popular que podría dar las riendas del país a Salvini, líder de la derechista Liga, quien lidera todas las encuestas con más del 30% de intención de voto.



Salvini fue vicepremier entre el 1 de junio de 2018 y agosto de este año, en un gobierno que la Liga formó con el Cinco Estrellas tras las elecciones de marzo del año pasado.



En agosto, Salvini forzó una caída del gobierno con la intención de volver a votar y legitimar su apoyo popular, pero una maniobra del Cinco Estrellas habilitó a último momento una alianza con el PD que se mantiene hasta hoy.



Renzi, ex premier italiano mientras formaba parte del PD, abandonó la fuerza de centroizquierda para fundar Italia Viva, con la que mantiene un apoyo crítico al Ejecutivo que lidera Giuseppe Conte.



El reclamo de Renzi para no tener que volver a las urnas se da, además, mientras el PD y el Cinco Estrellas mantienen cruces públicos por la ley para ampliar la ciudadanía a extranjeros y la derogación de los decretos de seguridad que habían sido impulsados por Salvini. COMENTARIOS

