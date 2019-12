El ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza será ministro de Ciencia y Tecnología

Roberto Salvarezza, el científico elegido por el presidente Alberto Fernández para desempeñarse como ministro de Ciencia y Tecnología, es doctor en Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador y fue presidente del Conicet (2012 a 2015), que sostiene que la "ciencia debe volver a ocupar un lugar relevante en el país".



Salvarezza es un científico de 67 años que se especializa en las áreas de nanociencia y de nanotecnología, y suma entre sus reconocimientos la distinción del Konex de Platino (2003) y el Premio Bernardo Houssay (2007).



Dentro de su producción científica (artículos, libros y capítulos en libros), acumula más de 300 publicaciones internacionales, una veintena de conferencias plenarias y dirección de tesis doctorales, según su CV publicado online.



Entre sus cargos más relevantes en sociedades científicas se cuentan su desempeño como vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica (1999-2001), secretario por Argentina de la International Society of Electrochemistry (1999-2004), y miembro de la Physical and Biophysical Chemistry Division Advisory Subcommittee de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (2002-2005).



"Nosotros no podemos permitir que se estén yendo los jóvenes de los laboratorios, la ciencia debe volver a ocupar un lugar relevante en el país", sostuvo el también diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana previo a confirmarse su designación.



Antes de presidir el Conicet, Salvarezza fue director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta), una institución académica que funciona en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abocada al estudio de problemas de investigación científica básicos y aplicados en la química y la fisicoquímica.



Como director del Conicet resaltó que ese organismo "es una institución reconocida a nivel internacional por la excelencia en su producción científica" y destacó su posicionamiento a nivel mundial.



En cuanto a la transferencia tecnológica, Salvarezza defendió el rol que desempeñó la Oficina de Vinculación Tecnológica con nexo entre la investigación que realiza el Conicet y la demanda de las organizaciones públicas y privadas.



En este contexto, subrayó que "en 2010 se patentaron 42 desarrollos, mientras que en el 2012 fueron 93".