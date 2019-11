El feminismo y las fake news serán ejes de la tercera edición del festival "Basado en Hechos Reales"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con una programación que hará foco en cuestiones como el feminismo, la diversidad sexual y la problemática de las fake news, se realizará entre el 28 y el 30 de noviembre en el CCK la tercera edición del festival de literatura de no ficción "Basado en Hechos Reales", una iniciativa que reunirá en paneles, talleres y charlas a 60 autores y periodistas como Hugo Alconada Mon, Soledad Barruti, Roberto Herrscher, Josefina Licitra, Pedro Mairal y Felipe Pigna, entre otros.



Una entrevista exclusiva grabada en Barcelona con el escritor español Javier Cercas -reciente ganador del Premio Planeta- obrará como el hito fundante de esta nueva entrega del ciclo dedicado al periodismo narrativo que durante tres días ofrecerá una maratón de actividades en torno a las tensiones y desafíos que interpelan al género en la actualidad, de acuerdo a una agenda temática que consensuaron las organizadoras del evento: Victoria Rodríguez Lacrouts, Luciana Mantero, Ana Prieto y la periodista mexicana Cecilia González.



"Este año el foco está puesto en el feminismo, la diversidad sexual y la desinformación. Fueron todas cuestiones que comenzamos discutiendo entre nosotras y que después debatimos con periodistas de distintos medios. La idea es que si bien no es un festival periodístico no queremos dejar de lado temas de actualidad", explicó González a Télam.



Y, remarcó que "en ese sentido, no quisimos dejar de reflexionar sobre la polarización como fenómeno, tal vez no con la idea de hablar estrictamente de cómo se da en la Argentina sino de analizar cuestiones de fondo".



"Siempre es un desafío dónde colocamos el foco. Tratamos de no estar atados a una agenda mediática pero hay situaciones que a nivel discursivo sobrepasan cualquier tipo de mirada periodística, por ejemplo la cuestión de género, que más allá de cómo irrumpe hoy en los medios tiene que ver con un fenómeno que está cambiando la manera de pensar el discurso y las palabras para describir cómo ocurren los hechos. Empezamos a ser mucho más críticos de un lenguaje que creíamos que teníamos naturalizado y cristalizado: nos pareció entonces que era un lugar para intervenir", añadió.



"La discusión por la forma en que abordamos el pasado es algo que también todos los años aparece. Este año tenemos como invitado al francés Oliver Guez que va a participar de una mesa para debatir hasta qué punto podemos dar cuenta de que lo que estamos contando sucedió tal cual lo narramos, etc... El objetivo es reflexionar sobre cómo traducimos aquellos que vemos y pensamos", acotó.



La tercera edición de Basado en Hechos Reales tiene entre sus platos fuertes la presencia de la periodista y activista rusa Masha Gessen, una de las redactoras estrella de The New Yorker, autora de los libros "El hombre sin rostro", una monumental biografía del presidente ruso Vladimir Putin que le reconocimiento internacional, y "El futuro es historia", que le valió en 2017 el prestigioso National Book Award for Nonfiction



Gessen, radicada en Estados Unidos, participará de una entrevista pública realizada por Karina Galperín y Hugo Alconada Mon de un panel titulado "Los polos opuestos se atraen", sobre los procesos políticos actuales que dan lugar a escenarios cada vez más polarizados.



Otros invitados internacionales serán el periodista y autor francés Olivier Guez; el editor visual paraguayo Juan Heilborn y el cineasta sueco Staffan Julén, quien realizó el documental “Amor en ruso”, junto a la Premio Nobel Svetlana Alexiévich.



La película, que tendrá aquí su premier exclusiva en América Latina, cerrará el Festival.



El Festival, de carácter federal, convocó a seis destacados cronistas de distintas ciudades para participar de los paneles como Federico Bruno (Mar del Plata), Ángeles Alemandi (La Pampa), Sol Aliverti (Córdoba), Lucía Fernández Cívico (Rosario), Pedro Noli (Tucumán), Ernesto Picco (Santiago del Estero).



A lo largo de las tres jornadas se ofrecerán también nueve talleres que requieren inscripción previa y que abordarán temáticas que van desde la edición ilustrada de noticias, la desinformación, la fotografía y el periodismo de autor, a cómo abordar historias de diversidad sexual o la narrativa en medios autogestionados.



"Argentina es un país que está a la vanguardia en la lucha feminista en América Latina. Esto comenzó de hecho como un encuentro de amigas con ganas de hacer algo. Si bien no es un ciclo feminista, tiene muchos segmentos dedicados al tema, pero al mismo tiempo hay equidad de género y un interés permanente por abordar todas esas temáticas", señaló González.



Victoria Rodríguez Lacrouts, a su vez, agregó que "los géneros de lo real siguen teniendo un atractivo muy poderoso, sobre todo para la gente que no es tan lectora. Para mí es una puerta de entrada a la lectura y la palabra. Me parece muy democratizante hablar de 'literaturas de lo real', porque estamos absolutamente todos vinculados a eso".