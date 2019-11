El Fondo Nacional de las Artes anunció los ganadores del certamen de Letras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Fondo Nacional de las Artes dio a conocer los ganadores del Concurso de Letras de su edición 2019, que reconoce la producción literaria y la labor creativa en las disciplinas de poesía, cuento, novela y no ficción, con tres galardones dotados de 40.000, 70.000 y 120.000 pesos argentinos, respectivamente, para cada categoría.



En Poesía el primer premio se lo llevó Valeria Cecilia Pariso, de San Miguel, por el "Zarmina"; en Cuento ganó la rosarina Alisa Lein por "Abajo es carne cruda"; en Novela, la principal distinción fue para el porteño Matías Capelli por "El mar interior"; mientras que en no ficción la ganadora fue Guillermina Bevacqua, también de la Ciudad de Buenos Aires, por el ensayo "Todos los caminos conducen a Batato".



La selección de los premiados estuvo a cargo de un jurado compuesto por Paulina Vinderman, Leopoldo Castilla y Osvaldo Bossi, en Poesía; Betina González, Fernanda García Lao y Liliana Heer en Cuento; Ana Arzoumanian, Iosi Havilio y Matilde Sánchez, en Novela; y Cecilia Palmeiro, Jorge Monteleon y Pablo Gianera en No ficción.



En Poesía el segundo lugar fue para Claudio Darío Archubi por "Cielo al revés (metafísica de la imagen de "Teresa" soñando el Sur), y el tercero se lo llevó Julieta Lopérgolo por "Pero en el aire".



Mientras que en Cuento Santiago Craig obtuvo el segundo premio por "El récord mundial de hamaca", y el tercer galardón fue para Pedro Lipcovich por "El equivalente".



En la categoría Novela, Sebastián Menegaz fue reconocido con el segundo premio por "La liga harapienta"; mientras que Pablo Natale tuvo el tercer lugar por "48 ejercicios antes de que te vayas de casa"; mientras que en No ficción Carlos Surghi fue reconocido con el segundo lugar por "La aventura negativa" y Mario César Camara obtuvo el tercer premio por "El archivo como gesto".



El concurso de Letras es uno de los certámenes más antiguos del Fondo Nacional de las Artes y a lo largo de su historia premió a autores como Samanta Schweblin, Martín Kohan, David Oubiña, Diego Golombek, Jorge Torres Zavaleta, Leila Sucari, Gloria Peirano, Gustavo Nielsen y Fernanda García Lao, entre muchos otros.