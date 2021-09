El Foro de Abogados se diferenció de Lloveras, pero no repudió sus dichos

La vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía LLoveras, despertó una gran polémica al realizar una publicación en contra de los trabajadores del sector público. El posteo generó el repudio de la Corte de Justicia, de la Unión Judicial y de Marcelo Álvarez. En tanto, la institución de la cual es segunda autoridad se diferenció de sus dichos, pero no señaló disconformidad explícitamente.

“El Foro de Abogados de San Juan manifiesta que las expresiones de la abogada Sofía Beatriz Lloveras fueron efectuadas en sus redes sociales particulares y privadas, sin arrogarse la representación de esta institución”, sostuvo la entidad en un comunicado. Asimismo, marcó que el foro como institución se expresa desde sus cuentas oficiales.

En el texto instaron a las instituciones y comunidad en general a que cuando se expresen lo hagan “en un marco de tolerancia y respeto a la opinión y diversidad de ideas”. “Este episodio no puede distraernos en la continua tarea de la institución, en la defensa del libre ejercicio de la profesión y la calidad del servicio de justicia”, cerró.

Quien sí repudió la publicación de Lloveras fue el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez. En su cuenta de Facebook personal, el letrado marcó que la publicación de su colega tenía un “razonamiento absolutamente degradante y despectivo” contra los empleados públicos y la calificó como “inadmisible”.

"Rechazo fervientemente las palabras de Lloveras, que no me representan y entiendo que no nos representan como sanjuaninos y argentinos", cerró con contundencia. Al igual que el recientemente electo presidente de la entidad que nuclea a los abogados de la provincia, la Unión Judicial y la Corte de Justicia repudiaron los dichos de la abogada.

La publicación de Sofía Lloveras

¿Sabías qué? La copulación de Almiro. Según el mito, Almiro fue expulsado de los cielos y la tierra, y no queriendo refugiarse en el ultramundo, se ocultó durante mil años en cuevas de lo que ahora llamamos El Caribe. Almiro no conseguía pareja, y ninguna lograba conseguir criatura para satisfacer su intensa lujuria. Almiro decidió buscar el animal más lento de la especie más lenta, y consiguió una tortuga, y la forzó a cien noches de coito repetido sin descanso ni pausa. La tortuga entonces trajo al mundo a un humano, que nació de un huevo, pero conservaba su espíritu animal y la lentitud de la tortuga. Así surgieron los empleados de los poderes del Estado y la gente de servicio al cliente.