El Frente Con Vos quedó desintegrado en Rawson

Que las internas son sangrientas y dejan heridos no cabe dudas. A contramano del popular dicho político que indica "el que gana lidera y quien pierde acompaña", en Rawson, el Frente Con Vos quedó desintegrado de cara a las Elecciones Generales del próximo 2 de junio. Esto es sin dudas un duro golpe a las aspiraciones de Gimena Martinazzo, quien ganó las PASO y busca el sillón municipal en una contienda que la tendrá mano a mano con el oficialista Rubén García. Situación que, sin dudas, tendrá su coletazo en la proyección provincial de Marcelo Orrego, quien fue duramente criticado por los dirigentes que dejaron el espacio opositor en el departamento más populoso de San Juan al considerar que no tuvo liderazgo para contener a los vencidos.

En marzo la dirigente del PRO logró imponerse en las PASO cosechando 6.805 votos, contra los 6.122 de Roberto “El Yeyo” Sosa, 3.994 de Carlos Fernández y los 3.221 votos de Gustavo Ruiz Botella. Con Vos salió segundo por detrás del Frente Todos y la decisión de no acompañar a la ganadora será un fuerte revés para las aspiraciones de la oposición en el departamento.

“El Yeyo” no solamente cantó a los cuatro vientos que no apoyará a Martinazzo, sino que además pegó el portazo y se fue con Sergio Uñac. En el salto de vereda no dudó en mostrarse decepcionado con el Frente Con Vos y tuvo un párrafo aparte para Orrego al decir que “todavía sigo esperando un llamado de Marcelo”.

En la misma sintonía opinó Ruiz Botella, quien apuntó al respecto “a mí nunca me llamaron después de las PASO. Orrego no supo contener a la gente, estoy seguro que en las Generales de junio sacará menos votos por la falta de contención que tuvo. En Rivadavia el Frente Todos jugó con tres candidatos y los que perdieron fueron contenidos y apoyarán a Delgado, en Rawson esto nunca pasó”. Con relación a si brindará su apoyo a Martinazzo dijo que “yo me retiré de la política. Los votos no son nuestros, ahora la gente deberá elegir qué hacer”.

Otro de los que opinó sobre la situación de Con Vos en Rawson fue Carlos Fernández, quien supo dirigir las riendas del departamento en la década del ‘90 y terminó tercero en la interna, al manifestar que “yo soy parte del proyecto que encabeza Marcelo Orrego a nivel provincial. Yo voy a trabajar para que a él (por Orrego) le vaya bien. Pero también es cierto que yo no coincido en nada con Martinazzo y la forma de hacer política que ellos tienen”. También contó que tanto “El Yeyo” como Ruiz Botella tienen algo de razón en sus crítica y reconoció que faltó contención para los dirigentes perdedores.