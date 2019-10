El Frente de Todos puede perder un senador por Entre Ríos y el radicalismo recuperar una banca

La lista de senadores por Entre Ríos de Juntos por el Cambio se impone con el 45,64 % de los votos sobre la del Frente de Todos, que alcanzaba 45,41 %, con el 98,60% de las mesas escrutadas, con lo que el radicalismo puede recuperar un escaño y la electa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, perder una banca de su núcleo duro.



Con este resultado provisorio, ingresa al Senado Stella Olalla, docente e histórica dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y quedaría afuera Stefanía Cora, militante de La Cámpora, concejala de Paraná y electa diputada provincial.



El peronismo, que gobierna Entre Ríos desde 2003 y no pierde en el plano legislativo nacional desde 1999, quedará con una banca menos en el Senado, donde finalizan sus mandatos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.



Juntos por el Cambio ganó en nueve departamentos de la provincia, mientras que el Frente de Todos en los ocho restantes, de acuerdo al recuento provisorio.



"Tengo la certeza de que el resultado es favorable para nosotros y es por el trabajo que hicimos, por el apoyo y la confianza de la gente a la propuesta de (Mauricio) Macri", dijo Olalla en conferencia de prensa.



Si bien los datos son cargados por la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio de Interior, Olalla afirmó que "es muy llamativo" que se demore el escrutinio en la ciudad de Concordia.



"Nuestros especialistas nos dan la victoria por más de 5.000 votos, y me voy a ocupar de la parte educativa que es en lo que me he desarrollado toda mi vida", puntualizó.



Por su parte, Stefanía Cora, candidata a senadora por el Frente de Todos, apuntó al "contexto regional muy difícil" como causa del resultado electoral en esa provincia, ya que "muchos ciudadanos eligen posiciones conservadoras".



"Lo importante es que estamos ganando en la Argentina, no era lo imaginado pero estamos haciendo un aporte a esa victoria", aseguró.



Un 80,93 por ciento de los 1.076.866 entrerrianos habilitados para votar emitió su sufragio para elegir la fórmula presidencial, tres bancas en el Senado nacional y cuatro de los nueve diputados nacionales que tiene la provincia, en 3.306 mesas en 568 escuelas.