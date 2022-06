Josemaría se mostró a favor de las retenciones móviles en el cobre

La feria minera más grande del mundo, de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), fue escenario del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, de un nuevo sistema de retenciones móviles para el cobre. La modificación es pasar la tasa fija de un 4,5%, a una variable entre el 0% y el 8%. En San Juan, el gigante del cobre Josemaría, proyecto que aún no inicia pero está cercano a hacerlo, se manifestó a favor de la medida. Sin embargo, cruzó en esto a lo dicho por la Cámara Minera de San Juan sobre que el decreto es violatorio y pide estabilidad fiscal.

En el marco de la PDAC, evento realizado en la ciudad de Toronto y del cual el Gobierno de San Juan participa con una comitiva liderada por Sergio Uñac, Guzmán explicó que “esto va a reducir la volatilidad de la tasa de retorno y favorece los incrementos en inversiones en cobre en Argentina”. Además, el ministro albertista ponderó que este anuncio, que fue materializado en el Decreto 308/2022, es el resultado del diálogo con el sector y las provincias mineras.

Tras conocerse la medida, hubo expresiones divididas al respecto, pero la de Josemaría fue clave ya que se trata del proyecto más grande de cobre en el país. A través de un comunicado oficial, el director general de Josemaría, Alfredo Vitaller, dijo que “esta tasa variable, que oscila entre el 0% y el 8%, acompañaría mejor el ciclo del precio del cobre y la demanda global y, en ese sentido, daría más previsibilidad a empresas e inversores”. Al tiempo detallaron que revisarán minuciosamente la iniciativa nacional a fin de determinar los impactos que pueda tener en el proyecto que estará en Iglesia.

El proyecto Josemaría requerirá una inversión de alrededor de U$S400 millones y entraría en su etapa de producción en 2026, con una previsión de exportación de cobre de más de U$S1.000 millones, con un una generación de mano de obra de 10.000 puestos directos e indirectos.

En línea opuesta a lo expresado por Vitaller, desde la Cámara Minera de San Juan expresaron su preocupación ante la medida recaudatoria nacional. Según manifestaron, “las retenciones son violatorias de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras”, al mismo tiempo pidieron continuar con la estabilidad fiscal que prevé la normativa. “La Cámara Minera de San Juan llama a continuar con el respeto del espíritu de la estabilidad fiscal previsto en la ley 24.196 de Inversiones Mineras, que alienta el arribo de inversiones y no la incorporación de medidas no previstas en su normativa”, afirma el comunicado.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la cámara local, Mario Hernández, apuntó contra el decreto nacional y dijo que “si no se incluye el período de recuperación de la inversión, eso no es bueno”. Al tiempo que explicó que lo óptimo sería que al menos durante los primeros dos años las empresas no abonen derechos a la exportación para amortiguar el dinero invertido.

Movilidad del cobre

El Decreto 308/2022 establece que las alícuotas variarán acorde al precio del material en el mercado internacional. Es decir que la retención será de 0% cuando el precio caída o sea igual U$S7.700 por tonelada, en tanto que alcanzará el 8% cuando supere la friolera de U$S11.500.

San Juan en la feria minera

La actividad de la feria en Toronto, Canadá, continuará hasta este miércoles, y la comitiva sanjuanina, encabezada por el gobernador Sergio Uñac sigue manteniendo reuniones con inversores para tratar de atraerlos a San Juan y acrecentar el polo minero. Como cierre de la jornada, los funcionarios sanjuaninos mantendrán una reunión con proveedores y operadores, al tiempo que se mantendrá un nuevo encuentro con proveedores, organizado por Cancillería.