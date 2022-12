El Gobierno anunció dos bonos de fin de año: de cuánto serán y quiénes los cobrarán

Lo presentaron las ministras de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y la de Trabajo Kelly Olmos. Anunciaron el pago de dos bonos de fin de año para trabajadores registrados y beneficiarios del Potenciar Trabajo en Casa Rosada.

Para las 1.300.000 personas que cobran los programas Potenciar Trabajo, el refuerzo será de 13.500 pesos. Se cobrará en dos veces: una, antes de Navidad. La siguiente, el 6 de enero.

Kelly Olmos, por su parte, planteó que el bono para trabajadores registrados será de 24.000 pesos. Se pagará a lo largo de diciembre. Y lo cobrarán los empleados cuyo salario sea equivalente o menor a la suma de tres salarios mínimos. Es decir, los que perciban hasta 173.700 pesos. El Estado pagará el 50% de ese refuerzo vía la deducción del anticipo del Impuesto a las Ganancias.

Más allá del bono de fin de año, una parte de la CGT y la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras están reclamando más anuncios, en paralelo a las paritarias, que alivien el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras en vísperas de Navidad y del cobro del aguinaldo en el caso de quienes tienen un empleo registrado. Para ello, hubo reclamos en privado durante las últimas horas, pero también habrá acciones públicas en las próximas horas ante la falta de respuestas concretas.

Ayer a las 19 se concretó en Casa Rosada el anuncio del esperado bono de fin de año en una conferencia conjunta entre las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Kelly Olmos.

Su pago iría en paralelo al aguinaldo cuya fecha límite de cobro este año cae el viernes 16 de diciembre como día hábil. El bono no computará para el tributo. Por su parte, los beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo cobrarán una suma de $13.500 pesos.

Además del bono de fin de año, desde las representaciones gremiales piden que haya más políticas de alivio. Específicamente reclaman medidas en torno al impuesto a las Ganancias, que recientemente se anunció que subiría su piso recién a partir de enero. Los dirigentes reclaman, en principio, que se excluya el aguinaldo de este tributo.

De eso conversaron esta semana la ministra Kelly Olmos con parte de la dirigencia de la CGT, el cosecretario general y dirigente camionero Pablo Moyano y el representante de SMATA y secretario gremial de la central sindical, Mario ‘Paco' Manrique. Además del bono de fin de año, se planteó la necesidad de que el aguinaldo no tribute en Ganancias. Y se insistió con la demanda para que se universalicen las asignaciones familiares.

También se conversó sobre el bono de fin de año aunque no hubo precisiones entonces, por parte de la ministra, sobre fechas y montos. Tampoco hubo una definición respecto al tema de Ganancias y la universalización de las asignaciones más allá de la voluntad de trasladarlo de Trabajo hacia el ámbito donde se cocinan las decisiones, tanto el Ministerio de Economía como la Casa Rosada.

Lo curioso es que la cita con Olmos se dio mientras la otra parte de la CGT, nucleada en torno al resto del triunvirato, con Héctor Daer y Carlos Acuña, se reunían con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con un temario más centrado en torno al desafío electoral de 2023. La línea que conduce Moyano, más cercana al kirchnerismo, no habla aún de candidaturas pero se posiciona electoralmente desde estas pujas políticas por los derechos de los y las trabajadoras.

UNA AGENDA DE ACCIONES EN LA CALLE

Desde la CTA que comanda Hugo Yasky también se reclama en público y privado que el Gobierno exceptúe de Ganancias tanto al aguinaldo así como la universalización de las asignaciones familiares. De hecho, es un tema que se viene conversando desde que se convocó en noviembre pasado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil junto con representantes del sector privado y la mediación del Gobierno.

Hasta el momento, el Gobierno solo oficializó la suba de las asignaciones familiares y del piso a partir del cual se tributa el impuesto a las Ganancias que a partir de enero ascenderá a $404.062. Sin embargo, esa medida no termina por conformar a todos los actores gremiales, en particular, a quienes integran la Mesa Sindical El Salario no es ganancia que preparan una acción en la calle.

Mañana jueves 15 de diciembre, entre las 13 y las 17, las 51 organizaciones gremiales del colectivo que reclama eximir del pago de Ganancias a los salarios, montarán una radio abierta en las puertas del Ministerio de Economía para demandar una audiencia con su titular. Desde hace meses que la solicitan sin éxito a través de cartas públicas que firmaron desde la Mesa Sindical y mediante gestiones privadas de Moyano hijo. Hasta el momento, no tuvieron respuesta ni por parte de Sergio Massa ni del Presidente Alberto Fernández.

"Los nuevos pisos aprobados a partir de enero 2023 son los que obliga la ley. Serán neutralizados rápidamente por los acuerdos paritarios que las organizaciones sindicales logramos ante la renuencia de los empresarios que generaron más de un conflicto. Esos aumentos salariales alcanzan el 100% promedio. El incremento del mínimo no imponible alcanza el 78%. Las cuentas son claras. Las matemáticas son imbatibles. La inflación también", cuestionan los voceros de las 51 organizaciones.

Acorde a los cálculos que realizan, el nuevo piso impositivo implicará que a partir de enero 2023 un salario de bolsillo de $335.000 pagará el impuesto a las ganancias. De ahí que reclaman que tanto el aguinaldo como las bonificaciones y gratificaciones sean eximidas del tributo.

Hoy, el Presidente Alberto Fernández recibió en su despacho al líder de los camioneros, Hugo Moyano. Luego tuiteó: "Recibí a Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, para conversar sobre la situación de los trabajadores de su sector y ratificar la vocación de este Gobierno por seguir creando empleo registrado y recuperando el poder adquisitivo de los salarios."

POR MARIANO BELDYK