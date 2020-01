El gobierno bonaerense confía en alcanzar "solución consensuada" para prorrogar vencimiento de bono

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno bonaerense manifestó hoy su confianza de alcanzar una "solución consensuada" con los tenedores del bono BP21 para poder prorrogar hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero, de manera de poder aliviar la situación financiera que enfrenta la provincia.



El gobernador Axel Kicillof, argumentó que "la carga de la deuda es insostenible" debido a "las pésimas decisiones del gobierno anterior" y remarcó que "una deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1 de mayo".



"Esta situación que nos llevó a pedir el consentimiento para diferir un vencimiento de deuda es un capítulo más del la forma en que se ha endeudado el país durante (el gobierno de Mauricio) Macri", sostuvo el mandatario bonaerense esta tarde en una conferencia de prensa brindada en el salón Dorado de la Casa de Gobierno.



Acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, Kicillof explicó los motivos que llevaron a su gobierno a iniciar formalmente el pedido de consentimiento de una prórroga con los tenedores de bonos USD 750M 10.875%, con vencimiento finales en 2021.



"Tenemos voluntad de honrar las obligaciones pero no hay capacidad para hacerlo en este momento. Lo que vuelve insostenible la situación financiera es básicamente el fuerte endeudamiento del período anterior. Esto demuestra que los montos que dejó (la exgobernadora María Eugenia Vidal) no son suficientes para afrontar esa deuda y otros gastos, esa es la realidad", dijo el mandatario.



Kicillof sostuvo que este pedido formal de diferimiento "no es inesperado" y recordó que la falta de fondos para afrontar gastos y pagos de deuda fue algo que se informó detalladamente a la oposición cuando se pidió su respaldo a los proyectos de Ley de emergencias y de Ley Impositiva 2020.



"Para recuperar la capacidad de pago, tanto Nación como Provincia, hay que volver a crecer, y esto no es una receta ideológica, si la Provincia y la Argentina genera más valor su capacidad de pago mejorará", apuntó el gobernador.



Tras detallar que sólo se pide postergar vencimientos de capital de dicho bono, ya que los intereses serán abonados en tiempo y forma, destacó que "no queremos prometer (a los bonistas) cosas que no se pueden cumplir, sino que hemos hecho una propuesta que estamos en condiciones de abordar sin dificultades. No queremos el no pago. No cambiamos las condiciones (de los bonos) sino que pedimos postergar el pago de los vencimientos de capital".



"Es una propuesta que ya se ha distribuído (a los bonistas) y que esperamos encuentre colaboración del otro lado", confió.



A fines de diciembre el ministerio de Hacienda bonaerense había convocado a los bonistas "a compartir sus puntos de vista respecto de la manera de alcanzar un alivio financiero transitorio para la Provincia" tras lo cual el gobernador Kicillof explicó en entrevista exclusiva con Télam que la idea era "recibir propuestas" porque "los acreedores saben bien que la capacidad de pago está comprometida.



El gobernador graficó el peso que los intereses de deuda tienen sobre el Presupuesto provincial al asegurar que "en el 2015 de todo lo que la Provincia gastaba el 8 por ciento era para intereses de deuda, eso hoy supone el 15 por ciento del presupuesto: de cada peso que recauda la Provincia, 15 centavos se gasta en intereses de la deuda anterior".



Por su parte, el ministro López aseguró que la decisión del gobierno provincial no es abordar estos tema cada vez que se esté por producir un vencimiento y que el objetivo es buscar "una resolución de la situación de fondo de largo plazo".



Precisó que este año la Provincia afrontará "2.900 millones de dólares de vencimiento" y que hay que "recuperar la sostenibilidad de la deuda".



"No nos vamos a quedar de brazos cruzados por eso iniciamos este proceso buscando consensos", enfatizó.