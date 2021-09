El Gobierno confirma que no le puede dar certificado oficial a los que se vacunaron afuera: las razones

Muchos argentinos que viajaron y se vacunaron en el exterior contra el Covid-19 se quejan porque no recibieron el certificado de vacunación que expide el Estado argentino a través de la plataforma Mi Argentina.

Según datos recopilados por Clarín, son más de 30.000 argentinos que viajaron al exterior para inmunizarse o participaron de estudios de fase 3. Concretamente, los enrolados les reclaman a los laboratorios figurar en el Nomivac -el registro nacional de vacunación- para poder tener su certificado contra el coronavirus.

Según dijeron a El Cronista fuentes del Ministerio de Salud, en las personas que viajaron al exterior y se vacunaron, mientras no tengan un certificado oficial especial expedido por el país, no se puede tomar eso como certificación".

"No se puede certificar vacunaciones en otros países si no hay un comunicado oficial de ese país. Si la certificación la emitiera el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos es distinto, pero es algo que no están haciendo", agregaron las mismas fuentes.

Según voceros de la cartera sanitaria "no es la misma situación que se le puede certificar la vacunación como corresponde en nuestro país, que sabemos qué vacuna se dio, cuándo, y hasta el lote, a que otra persona que traiga un documento que no conocemos su veracidad desde el exterior".

"Lo que se puede emitir es una constancia de que está vacunado en el exterior, no una certificación por una cuestión de declaración jurada. En cuanto a los ensayos va a salir una resolución esta semana", anticiparon.

Entre los casos mencionados por Clarín figuran quienes viajaron a Estados Unidos a vacunarse cuando más faltaban dosis en Argentina y recibieron dosis de marcas ya aprobadas por la Anmat, como Moderna y Pfizer, y extranjeros que se inmunizaron en el país, pero no tienen DNI argentino, como empleados de embajadas y diplomáticos.

El grupo más importante que aún no recibió su certificado de vacunación oficial está representado por al menos 28.000 personas, que son los voluntarios de distintos estudios de fase 3 que recibieron dosis de una vacuna aprobada en la Argentina.

POR LEONARDO VILLAFAÑE Y LUZ DE SOUSA QUINTAS