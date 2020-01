El gobierno de Estados Unidos prevé multar a Boeing en más US$ 5 millones por el modelo 737

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de los Estados Unidos prevé multar por US$ 5,4 millones a la empresa fabricante de aviones Boeing por "otorgar información errónea" sobre las alas del modelo de aviones 737, implicado en dos accidentes que se saldaron con 346 muertos en Indonesia y Etiopía.



Esa nueva penalización se suma a la de US$ 3,9 millones que el Ejecutivo ya propuso aplicar a Boeing en diciembre del año pasado por el mismo problema de las alas en el modelo 737, indicó en un comunicado la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), en un comunicado difundido anoche.



"En el centro de la polémica está una parte de las alas de los aviones 737, que se llama 'slat tracks' (pistas de tablillas) y que sirve para guiar la dirección de las alas con el objetivo de facilitar el aterrizaje y el despegue", explicó la agencia EFE.



Supuestamente, informó la agencia, Boeing aseguró al Gobierno que ese componente de las alas cumplía con todos los protocolos de seguridad; pero, posteriormente, el regulador estadounidense descubrió que esa información era errónea.



A partir de esto, la FAA acusa a Boeing de "no haber supervisado adecuadamente a sus proveedores para comprobar que estaban cumpliendo con el sistema de garantía de calidad de la compañía".



El problema afectó a 178 aviones del modelo 737, detalla el regulador en su nota de prensa.



La multa anunciada por hoy por la FAA es una propuesta y, ahora, la compañía tiene 30 días para revisarla y tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, lo que podría suponer una rebaja en la millonaria penalización.