El Gobierno esperará 14 días para flexibilizar la cuarentena en San Juan

Hasta tanto determinar si el cuarto caso positivo de coronavirus en San Juan produjo más contagios por su conducta negligente, el Ministerio de Salud le solicitó al comité de crisis esperar entre 10 y 14 días para flexibilizar aún más la cuarentena.

Hay que recordar que, en la provincia, hubo cuatro casos de los cuales dos ya están recuperados de la enfermedad.

“Seguimos evaluando cada una de las actividades que están pendientes de habilitar. Lo que el Ministerio de Salud nos pidió es un impasse de 10 a 14 días hasta conocer si la médica ha contagiado a alguien más”, dijo el vicegobernador Roberto Gattoni, quien está al frente del Comité COVID-19.

En este sentido añadió que están postergando una semana los anuncios, sobre nuevas habilitaciones, ya que primero hay que esperar si hay o no circulación viral en la provincia.

Gattoni aseguró además que “el comité de crisis va a aconsejar al gobernador mantener la cuarentena, teniendo en cuenta esta situación”.

Si bien, por ahora no hay confirmación oficial, la idea que se manejaba era que el comercio continúe la atención pero sin tener en cuenta la terminación de DNI y de 8 a 20 horas para la próxima fase de flexibilización.

Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan, archivo DIARIO HUARPE.

La segunda autoridad de San Juan resaltó además el trabajo que vienen realizando desde el Ministerio de Salud al decir que “cuando uno compara la situación en el país y ve que San Juan mantiene el tercer mejor estatus sanitario, estamos en una buena situación. Entiendo el humor social, la sensación de frustración que genera este cuarto caso, si bien es una mala noticia, en el marco general seguimos dando buenas noticias en San Juan” y añadió “el sistema funciona”.

También hizo referencia al humor social de los sanjuaninos y las últimas manifestaciones, que incluyeron un cacerolazo en las puertas de la casa del gobernador Uñac, al reconocer que “la sensación de mucha gente cuyos ingresos disminuyen no generan el mejor estado general social y cualquier situación provoca que hayan legítimamente distintas manifestaciones”.

Para cerrar y en relación con la situación de la médica contagiada con coronavirus y los dos profesionales que fueron apartados de sus cargos en el Hospital Rawson, Gattoni, sentenció que “en caso que se comprueben todas las cuestiones que han llevado a esta situación, habrá que separarlos definitivamente de salud. Lo que no puede pasar es que no hagamos nada. Hay una persona que es responsable, que hizo caso omiso del informe de la enfermera durante más de 10 días. De acuerdo a la información que manejo, las sanciones llegarían hasta ahí, esperemos que no haya más responsables. Tampoco es cuestión de buscar chivos expiatorios y sancionar a personal que no se deberían sancionar. Acá hay que dejar que actúe la justicia por un lado y los circuitos administrativos, para saber qué sucedió y por qué sucedió”.

Fuente: DIARIO HUARPE y Estación Claridad.