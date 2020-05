La médica separada del Rawson: "Todavía no me dicen de qué se me acusa"

A raíz de la polémica que generó el cuarto caso de coronavirus en San Juan, el gobernador Sergio Uñac en conferencia de prensa confirmó la desvinculación del jefe de Terapia Intensiva de Adultos y la jefa de Infectología del Hospital Rawson, Carlos Lezcano y Sandra Ferrari, respectivamente.

La profesional confirmó que se enteró de su situación por la palabra de Uñac. “Fue un momento terrible. Luego, a las 15 horas me llegó el comunicado al hospital”, señaló Ferrari en diálogo con Radio Sarmiento.

La médica dijo que el director del hospital Guillermo Rawson, Jorge Girón, desconocía que se iba a producir desvinculación laboral.

“Se me informó una separación del cargo por 120 días. Es decir, no he sido echada, sino separada al igual que el doctor Lezcano. La resolución dice que es para no entorpecer la investigación de este sumario administrativo por las irregularidades ocurridas por el ingreso del tercer paciente”, añadió.

Ferrari insistió en que “yo no entiendo nada, todavía no me dicen de qué se me acusa para poder defenderme. Me han dicho que se inició un sumario”.

Sin salir del asombro por la decisión del Gobierno, la jefa de Infectología contó que “el servicio no tiene camas de internación y somos muy poquitos porque el infectólogo es un médico especialista de la especialidad. Entonces yo tengo que ir a ver enfermedades infecciosas de todo el hospital, además de consultorios externos. Esta especialidad nunca suspendió la atención por la pandemia, al contrario, seguimos al pie del cañón de la población”.

“Yo como ciudadana también quiero saber qué pasó. A mí me parece bárbaro el sumario administrativo porque todos nos merecemos una explicación. Creo que no era a mí a quien se lo tenían que hacer, pero eso lo dirá la Justicia”, apuntó Ferrari.

En el mismo sentido argumentó: “Nos separan a Lezcano y a mí por un vuelo sanitario ¿Un vuelo sanitario depende de Infectología? Yo no tengo ese poder. Los vuelos sanitarios los manejan a nivel del ministerio. Nosotros no tenemos nada que ver”.

Expresó además que ni bien conoció el ingreso del tercer paciente con coronavirus -el transportista de 43 años que llegó de Buenos Aires en un vuelo sanitario- dio la orden de subirlo al tercer piso.

“¿Quién dio la orden de que entrara y todo lo intermedio? Lo desconozco y es lo que he estado preguntando desde el primer momento. Si yo estoy luchando por la salud de los sanjuaninos, yo también quiero saber cómo entró ese paciente. Y pedí que se hisopara igual, más allá de que venía con dos negativos”, dijo Ferrari.

Durante el parte diario emitido por Salud Pública, la titular de Epidemiología, Mónica Jofré, confirmó que la médica contagiada de Covid-19 y hermana del transportista realizó el hisopado que determinó el tercer caso positivo en la provincia.

En relación a esto, Ferrari subrayó que “era justo la médica de guardia del martes. El paciente ingresó el lunes por la noche al Servicio de Terapia Intensiva y yo ordené que se hisopara en ese mismo momento”.