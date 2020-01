El gobierno italiano quiere revocarle concesiones a Benetton por el derrumbe del puente Morandi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El canciller italiano Luigi Di Maio insistió con su idea de revocar concesiones de autopistas a la familia Benetton y consideró que "es justo que pierdan ganancias" porque "no hicieron lo que debían para mantener el puente Morandi" que se derrumbó en 2018 y causó 43 muertes.



"En la nueva ley 'milleproproghe' incluimos la norma sobre las concesiones de autopistas. Este decreto dice finalmente que se inicia un proceso para algunas infraestructuras que nos permite revocar las concesiones a los Benetton" planteó Di Maio, líder del oficialista Movimiento Cinco Estrellas, en un video a través de Facebook.



Di Maio se refirió a la norma impulsada por su fuerza para revocar la concesión de autopistas y rutas al grupo Atlantia, controlado por la familia Benetton, tras la tragedia del Puente Morandi, caído en la ciudad de Génova en 2018 en la que murieron 43 personas.



"La retórica de que se pierden puestos de trabajo es una necedad. Si los Benetton pierden ganancias es justo, porque no hicieron lo que debían para mantener el puente", insistió Di Maio a última hora del miércoles.



A fines de diciembre, cuando comenzó a discutirse la norma, las acciones de Atlantia iniciaron la semana con una baja de más del 3.5% en la bolsa de Milán.



La norma apoyada por el Cinco Estrellas, se aprobó de todos modos pese a la resistencia de otros dos socios en el Ejecutivo de coalición: los miembros de la fuerza Italia Viva, del ex premier Matteo Renzi, y la cautela del también oficialista Partido Democrático.