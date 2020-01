El Gobierno oficializó el aumento de 4.000 pesos para trabajadores del sector privado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno oficializó hoy el aumento de salarios de 4.000 pesos para los trabajadores del sector privado, que serán a cuenta de futuras paritarias, y ratificó que la semana próxima se anunciará un esquema "muy parecido" de incremento para los trabajadores estatales y los docentes.



Según el decreto 14/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, se dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que ascenderá a 3.000 pesos desde este mes y, a partir de febrero, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de 1.000 pesos.



"Este decreto trata de recuperar el poder adquisitivo de los salarios más postergados. Es un incremento salarial, no es un bono ni un pago extraordinario. Estamos poniendo un piso a las paritarias de 2020", explicó hoy el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en diálogo con radio Diez.



"Dispusimos un incremento de salarios de 3 mil pesos para el mes de enero y mil pesos más para el mes de febrero. Es decir, en enero se cobran 3 mil pesos y en febrero se cobran esos 3 mil pesos más mil más de aumento, lo que termina siendo un incremento de 4 mil en febrero", precisó Moroni.



El incremento previsto deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias, y no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento.



Además, para facilitar el control por parte de los trabajadores, deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente, denominado "incremento solidario".



Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán el incremento en forma proporcional.



En tanto, las pymes que cuenten con Certificado MiPyME vigente quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, por el término de tres meses o el menor plazo en que tal incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias.



También podrán ser eximidas del pago las que no hubieran obtenido el certificado y lo obtengan en dentro del plazo de 60 días corridos a partir de hoy.



Igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de lucro.



Quedan excluidos los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público Nacional, del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.



El decreto agrega que "sin perjuicio de ello, a través de la Comisión Nacional Del Trabajo agrario y de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores y trabajadoras".



El titular de la cartera laboral dijo que con esta decisión -que beneficiará a 6.700.000 trabajadores- "hacemos lo que queremos hacer en toda la economía, fijar condiciones e inyectar a la economía 20.000 millones de pesos en los sectores más postergados".



En tanto, Moroni anunció que la semana próxima se anunciará "algo muy parecido" para los docentes y trabajadores estatales. "La decisión política ya está tomada, están terminando de redactarlo", indicó.



En participar sobre el sector público, Moroni dijo que "va a ser un ingreso de alcances similares a éste", y señaló que la administración del Estado "es una cosa grande y compleja, hay empresas del estado, organismos descentralizados, con convenios y esquemas de pagos distintos".



"En esas grillas salariales lleva tiempo, pero saldrá en algún momento de la semana que viene", concluyó.



La medida fue celebrada hoy por el titular del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, quien destacó que el gobierno del presidente Alberto Fernández avanza "con paso firme sin caer en la teoría del ensayo error", al diferenciarse de la gestión anterior de Mauricio Macri.



"Alberto tiene muy claro el manejo de la cosa pública, conoce al detalle el Estado y ha formado un gabinete de lujo, no nos van a ver tomando medidas para medir el impacto mediático o social y retroceder si algún sector o grupo de presión está en desacuerdo", dijo el ex gobernador sanjuanino en declaraciones a Télam.