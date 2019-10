El gremio de pesca reclamó el cese del desperdicio de capturas y pide "descarte cero"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (aacpypp), Jorge Frías, ratificó hoy la necesidad de que cese "el desperdicio de las capturas", que se aplique la política sindical de "descarte cero" y se pronunció por "una imprescindible y necesaria reforma a la actual Ley de Pesca".



El dirigente, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), reclamó "un profundo estudio de la actividad desde el arreo de los peces" y explicó que luego de dos décadas de la sanción del Régimen Federal de Pesca "no está todo mal, aunque se impone la necesidad de rever muchas cosas", puntualizó.



Un documento gremial sostuvo que esa norma fue creada para "hacer negocios y no es contundente respecto de la biodiversidad y el cuidado del recurso, y soslaya e incumple artículos específicos sobre la política de 'descarte cero' de pescado", argumentó.



"La ley se creó con la intención de generar trabajo, pero a partir de la cuotificación ese empleo para el sector fresquero disminuyó. Por ello debe ser modificada", enfatizó.



En otro orden, Frías reclamó justicia para las víctimas del buque San Antonino y, en ese sentido, explicó que "el procesamiento y el fallo por abandono de persona a sus propietarios implicará el comienzo de cambios en muchos aspectos de la pesca".



La justicia federal marplatense había procesado por "abandono de persona" a los dueños de ese buque, que naufragó en septiembre de 2016 y provocó tres muertos y otros tantos desaparecidos y, la semana pasada, difundió un fallo sobre el tema que, según el sindicalista, significará "una luz de esperanza parar quienes padecieron el desorden, la corrupción y el intento de pretender solo ganancias dinerarias a cualquier costo".



Un hermano de Frías murió en 1989 junto con el capitán del buque Sheriff 1° en un naufragio y, según señaló el dirigente, eso "me marcó toda la vida y no tuve respuestas".