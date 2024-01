Andrés Alejandro Alameda, el hombre que le disparó a su hermano y lo mató, fue imputado por homicidio simple con exceso de la legítima defensa y quedó en libertad. Así lo dictó el juez Federico Rodríguez en la mañana de este jueves 4 de enero.

Según la declaración de Alameda ante el tribunal, él no tuvo la intención de matar a su hermano, sino que intentó frenar la situación. “Yo amaba a mi hermano, yo no quería matarlo. Solo quise defender a mi hijo. Mientras lo ayudaba me pidió perdón por meterse con mi hijo y me dijo que yo no tenía la culpa”, declaró en la audiencia.

Los fiscales Iván Grassi e Ignacio Domínguez, tras recopilar datos y testimonios, sostienen que el autor actuó en exceso en la legítima defensa, imputándolo al juez por el delito de Homicidio simple. Además, uno de los testigos, el agente Pablo Godoy, declaró que Pablo Alameda dijo antes de morir: "Yo tuve la culpa. No le hagan nada a mi hermano".

Los abogados defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, respaldaron la decisión del juez de liberar a Andrés Alameda, argumentando que el delito imputado es excarcelable.

El trágico incidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada del martes en la localidad de Rawson, en la calle 5 cerca de Alfonso XIII. La víctima, Juan Pablo Alameda, fue ingresada al Hospital Rawson con heridas de bala en la pierna derecha y en la zona baja de la espalda, que perforaron su intestino. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a las 11:50 de la misma jornada.

El contexto familiar revela que Juan Pablo, quien padecía algún tipo de problema relacionado con el desarrollo del cerebro, era cuidado por su hermano Andrés. La relación se complicó días antes del fatal desenlace cuando la expareja de Andrés y el hijo de ambos manipularon un televisor que les había comprado, desencadenando el enojo del hermano mayor.

Según las fuentes judiciales, el martes, en medio de una nueva discusión, Juan Pablo amenazó con una carabina calibre 22 a la expareja de Andrés, quien intentaba huir con su hijo. En ese momento, Andrés intervino, desarmó a su hermano y, en un giro trágico, le propinó los disparos mortales.