El hombre que se llevó a una niña de siete años del Conector Sur es inimputable

Julio Sebastián Castillo, el hombre que se quiso llevar a una niña de siete años de la vía pública, es inimputable, según declaró en un informe la Junta Médica, cuya integración la ordenó el juez de la causa.

La menor iba con su padre cuando fue agarrada por el hombre pocos metros después. Su progenitor evitó que Castillo se la lleve a los insultos y con forcejeos por medio.

Tras el suceso, la fiscal Virginia Branca presentó cargos contra Castillo por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada y solicitó que el detenido sea evaluado psíquicamente. La audiencia de presentación del caso en una sala del Sistema Especial de Flagrancia pasó a un cuarto intermedio tras que el juez ordenara que una Junta Médica evaluara al detenido para saber si entendía o no la gravedad del hecho que cometió y así establecer si era inimputable o no. Finalmente los médicos confirmaron que Castillo sufre de un problema de salud mental y no sabe comunicarse.

Desde la Justicia explicaron que a Castillo no lo pueden internar en un centro de salud y para que una situación similar no vuelva ocurrir, la fiscal Branca solicitó un acompañante terapéutico para el hombre liberado de toda culpa por su situación psíquica.

Siendo las 23 del domingo 1 de mayo, un hombre se encontraba con su hija de siete años, en calle Alfonso Barassi, lateral del Conector Sur, entre calle Arenal y Pedro de Valdivia al 1129, en Capital. El sujeto ingresó a una vivienda, pero notó que su hija no estaba con él, a su vez, escuchó los gritos de la pequeña que provenían de la vereda.

El hombre salió e inmediatamente observó que otro hombre se llevaba a su hija, tomándola de los brazos, mientras la nena se resistía a ello. El padre insultó y persiguió Castillo para que soltara a la nena. Este la liberó finalmente y se fugó por la Conector Sur hacia el norte, pero luego terminó atrapado.

Según explicaron fuentes judiciales, Castillo vive en Rawson y sabe andar en colectivo en su día a día. Por cosas que aún no se explican, estuvo en esa zona del Conector Sur aquella noche. Aseguraron que es una zona que no frecuenta y cuando ocurrió el hecho se pudo haber sentido perdido.