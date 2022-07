El imprevisto que podría azotar a Colo Colo a fin de año: ¿Cómo lo resuelven?

Si bien el campeonato chileno y la Copa Chile aún están al alcance del Club Social y Deportivo Colo Colo, el equipo perdió la oportunidad de seguir participando en copas internacionales este año. Ahora, el objetivo será no dejar escapar el estrella número 33 para los albos como sucedió la última temporada.

Pero no solamente por volver a levantar una copa, el motivo que tiene el Cacique se relaciona directamente con una pérdida que podrían sufrir y los azotaría demasiado. Se trata de que recientemente se hizo público que la única condición bajo la cuál seguirá Gustavo Quinteros al frente del equipo es si ganan el campeonato chileno.

Por contrato, en caso de obtener a fin de año el título, el entrenador argentino permanecería junto a los albos por otra temporada. Pero si se les escapa en las últimas fechas, como en el 2021, será un dolor de cabeza para Colo Colo salir a buscar otro director técnico.

Habrá que esperar, porque el deseo del Cacique es retener al Quinteros, pero no conseguir el torneo local eso no sucederá. No hay nombres en carpetas ya que el objetivo es mantenerse como se encuentran en la actualidad.

Gustavo Quinteros. Fuente: Twitter

El motivo que retendría a Quinteros

Como el mismo entrenador lo confesó, Quinteros considera que Colo Colo es un grande y que han logrado paso a paso ser más competitivos y que así como este año tuvieron buenos partidos por Copa Libertadores, podrían motivar a más jugadores a sumarse al plantel y conseguir algo más el próximo año. Situación que lo tentaría también a él a quedarse.