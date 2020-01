El italo-argentino Parisse se retirará del rugby internacional en el torneo Seis Naciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El tercera línea italo-argentino Sergio Parisse confirmó hoy que se retirará del rugby internacional cuando juegue para el seleccionado de Italia, como local ante Escocia o Inglaterra, en el próximo torneo Seis Naciones.



"Le comuniqué al entrenador Franco Smith mi deseo de terminar mi carrera internacional en Roma frente a mi familia, mis amigos y nuestros hinchas", dijo Parisse en una entrevista con Corriere dello Sport.



Parisse, nacido en La Plata hace 36 años y 142 test-match jugados con la camiseta "azzurra", señaló que no jugará todo el torneo y que se retirará el 22 de febrero ante Escocia o el 14 de marzo frente a Inglaterra, ambos encuentros a jugarse en Roma.



"Merezco otro partido porque no puedo terminar mi carrera con un encuentro cancelado por un tifón", dijo Parisse en alusión al último partido de grupo de Italia en la Copa Mundial contra Nueva Zelanda, en Japón, que no se pudo jugar en octubre pasado.



"Estaré ante Escocia o Inglaterra o en ambos partidos, pero no jugaré todo el torneo. Creo que el seleccionado necesita desarrollar otros jugadores con habilidades de liderazgo, es hora de que otros tomen mi lugar " dijo Parisse, quien debutó en partidos internacionales contra los All Blacks en 2002 y que en Argentina jugó en Universidad de La Plata.