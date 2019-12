El jueves 12 de diciembre juran los ministros de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jueves 12 de diciembre jurarán los ministros de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en una ceremonia que se realizará un día después de su asunción como gobernador bonaerense, explicaron hoy a Télam fuentes del Frente de Todos.



Si bien se estima que se oficializarán los nombres de su gabinete entre el próximo fin de semana y el miércoles, día en que asumirá Kicillof, ya hay figuras que circulan como posibles ministros.



Por caso, se descuenta que Carlos Bianco será designado como jefe de Gabinete, y no se descarta que la senadora provincial Teresa García recale en el Ministerio de Gobierno.



Augusto Costa podría asumir en el Ministerio de Producción, que incluiría las carteras de Trabajo (donde suena Mara Ruiz Malec), Agroindustria (donde quedaría Javier Rodríguez), y Ciencia y Tecnología.



Todo indica que Pablo López será el ministro de Economía, que Agustina Vila irá a la Dirección General de Cultura y Educación y que el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán desembarcará en esa área a nivel provincial.



Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, suena para la cartera Seguridad el nombre de Sergio Berni; para el Banco Provincia, Juan Cuatromo; para ARBA, Cristian Girard; para Desarollo Social, Fernanda Raverta; para Cultura, la diputada provincial Florencia Saintout ,y para la obra social de los empleados estatales bonaerenses, IOMA, la ex ministra de Economía Silvina Batakis.



Se estima que las áreas de Asuntos Públicos y Medios se fusionen, y que quede a cargo la vocera de Kicillof, Jésica Rey, una de sus personas de máxima confianza.



"El núcleo duro del kicillofismo va a estar todo", explican en el entorno del ex ministro y citan, entre las figuras relevantes que ocuparán cargos ministeriales, al rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea, y al ex subsecretario de Relaciones Financieras, Agustín Simone.



Otro cargo que también está en el centro de las negociaciones es la presidencia de la Cámara baja, y en la Legislatura se mencionan para ese puesto los nombres de varios dirigentes.



Hasta ahora, los que suenan con mayor fuerza son Federico Otermín, diputado de Lomas de Zamora y del "riñón político" del intendente de esa ciudad, Martín Insaurralde, y al diputado provincial y armador político de Kicillof en la provincia, Carlos "Cuto" Moreno.



Sin embargo, en los últimos días, también surgió el nombre de José Pérez, un diputado electo este año por la Primera sección y que responde al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, ya que es secretario de Gobierno.



Fuentes cercanas a Ishii precisaron a Télam que los jefes comunales de la Primera consideran que como la Cámara de Senadores la presidirá la vicegobernadora Verónica Magario, "sería justo que la conducción de Diputados quede para nuestra sección".



Ayer se confirmó que Kicillof asumirá en el cargo el miércoles 11, un día después de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo hagan en el Congreso de la Nación.



La asunción se realizará a las 9.30, en la Cámara de Diputados bonaerense, en 53 entre 7 y 8, en La Plata, ante la Asamblea Legislativa.



El discurso del nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires estará centrado en las propuestas de gestión para los próximos cuatro años "en base a un proyecto integral productivo y de desarrollo".



"Axel ya está armando el punteo de los temas centrales sobre los que basará su discurso", explicaron en su entorno días atrás a Télam y detallaron que "los escribe él mismo".



El gobernador electo traza un punteo de los ejes y los temas que desea abordar en su alocución con la colaboración de su esposa, Soledad Quereilhac, quien es doctora en Letras y, de acuerdo a los voceros, "tiene bien claras las líneas de discurso".



"El discurso tendrá una parte histórica, otra coyuntural acerca de cómo están la provincia y el país, y una final vinculada a los lineamientos del gobierno de lo que él propone y lo que quiere hacer: su proyecto integral productivo y de desarrollo para los próximos años, y aquellas metas y propuestas que tiene para gobernar", destacaron.



El bastón de mando de Kicillof está siendo elaborado por Pedro "Perico" Medina, un artesano de Tres Arroyos, y por el orfebre Juan Carlos Pallarols.



En declaraciones a Télam, Medina contó que desde el equipo del gobernador electo le pidieron que diseñe un bastón "que no sea ostentoso, ya que Kicillof no desea trasmitir una imagen de opulencia en este momento de crisis".