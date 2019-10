El juicio político a Trump y los ataques a Warren marcan el cuarto debate demócrata

La senadora Elizabeth Warren fue el principal blanco de los ataques en el cuarto debate demócrata realizado anoche, con participantes que mostraron unidad en cuanto a la investigación previa a un juicio político al presidente Donald Trump y evitaron cuestionar la actuación del ex vicepresidente Joe Biden en lo relativo a Ucrania. Las críticas y desafíos que varios de los aspirantes demócratas dirigieron a Warren durante el debate en Ohio dejaron entrever que algunos ven cada vez más a la senadora, y no tanto a Biden, como la favorita en la contienda de las primarias demócratas para las presidenciales de 2020. Warren recibió críticas del alcalde Pete Buttigieg y de la senadora Amy Klobuchar sobre su plan para impulsar un sistema de sanidad pública en Estados Unidos, así como de ésta última y del ex congresista Beto O'Rourke respecto a su intención de imponer un impuesto a la riqueza de los más adinerados en el país. "A veces creo que la senadora Warren está más centrada en ser punitiva contra una parte del país, en lugar de asegurarse de que podemos ayudar a la gente en general", dijo O'Rourke. La senadora por Massachusetts subió en las últimas semanas en encuestas en estados clave hasta situarse por delante de Biden en algunos sondeos nacionales, por lo que varios de los aspirantes del espectro moderado del partido, que no se han atrevido a criticar demasiado al ex vicepresidente, decidieron probar suerte con ella. El de Ohio fue también el primer debate desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara a finales de septiembre la apertura de una investigación previa a un juicio político contra el presidente Trump. Aunque la base de ese juicio político tiene que ver con las presiones del mandatario a los líderes de Ucrania para que investigaran a Biden, los aspirantes demócratas esquivaron cualquier debate sobre la posibilidad de que el ex vice cometiera negligencias relacionadas con los intereses ucranianos de su hijo Hunter, citaron las agencias de noticias EFE y Europa Press. "Mi hijo no hizo nada mal; yo no hice nada mal. Cuando era vicepresidente llevé a cabo la política del gobierno estadounidense: la de combatir la corrupción en Ucrania", subrayó Biden. El resto de aspirantes centraron sus palabras en defender la necesidad de juicio político contra Trump, y el senador Cory Booker incluso criticó a los moderadores por preguntarle a Biden sobre el tema. "Eso ha sido ofensivo. La única persona que ha disfrutado de eso al verlo desde casa ha sido Donald Trump", opinó Booker. Los aspirantes también condenaron la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria justo antes de la ofensiva turca contra los kurdos, y el senador Bernie Sanders llegó al punto de declarar que Turquía ya "no es un aliado de Estados Unidos porque está cometiendo un asesinato masivo".