El próximo 6 de abril comienza Semana Santa y si bien faltan algunas semanas, en las pescaderías ya se puede observar movimiento de sanjuaninos que se anticipan ante una posible suba de precios y optan por comprar lo necesario para las elaboraciones para Pascuas. Los trabajadores del sector, pese a los posibles incrementos esperan que las ventas aumenten para mantener las tradiciones.

DIARIO HUARPE realizó un recorrido por las principales pescaderías del radio céntrico y dialogó con Guillermo Benegas, encargado de Gallerano, quien dijo que las ventas en su local aumentaron con el inicio de la Cuaresma. “Actualmente, nosotros tenemos en $1.590 el kilo de filet de merluza, que es lo que la gran mayoría consume para estas fechas. Este es el precio que tenemos esta semana, pero no sabemos qué pueda pasar en el comienzo de Semana Santa”.

Entendiendo la situación del país y el inconveniente que están teniendo con la llegada de los barcos pesqueros, el comerciante dijo que “el precio durante esa semana no lo sabemos realmente, nada se sabe en este país y no podemos anticiparnos. Por ahora no hay probabilidad de que suba más, pero en caso de que se produzca, podría llegar a los $1.900”, explicó Benegas.

En el caso del propietario de Prividera, José Prividera coincidió con su colega, asegurando que hasta su comercio ya están llegando algunas personas para abastecerse. “Algunos llegan para comprar y frezar. Si bien faltan algunas semanas, no hay ningún problema en guardarlo y en asegurarse el precio. Hoy nosotros tenemos el kilo de filet de merluza a $1.600”, explicó y agregó que: “El año pasado el kilo de merluza para Pascuas estaba en $1.100. De un año al otro subió $500 y no sabemos qué puede pasar cuando estemos más cerca de la fecha. Los precios están como el país, totalmente desbordados”.

“Hay algunas personas que todavía guardan las tradiciones, la mayoría ya no. Es muy poco lo que se incrementan las ventas de una semana a la otra”, afirmó Prividera.

En tanto, uno de los encargado de una de las pescadería que funciona en el interior de la galería ubicada sobre calle General Acha casi esquina Avenida Libertador, también confirmó que poco a poco se puede notar el movimiento de personas que comienzan a comprar. “En nuestro caso notamos que las personas aparte del filet de merluza, se llevan hamburguesas, que son productos que pueden ser congelados por un tiempo y no pasa nada”, indicó el hombre.