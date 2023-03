Ante el nuevo Índice de Precios al Consumidor divulgado por el Indec, los comerciantes de San Juan expresaron su preocupación por el panorama económico del país y temen que haya una disminución del consumo en los próximos meses. Incluso, advirtieron que si el escenario continúa de la misma manera podrán cerrar locales comerciales, lo que dejaría a mucha gente sin empleo.

La última cifra del IPC indicó que en febrero los precios se incrementaron en un 6,6% respecto al mes de enero y un 102,5% interanual. Esto movilizó a los diferentes sectores de la economía que cada día no aguantan la presión inflacionaria. “Resta poder adquisitivo a la gente y es una espiral que va en ascenso y no hay medidas para bajar la inflación y se está dejando que avance”, dijo Laura Zini, presidente del Centro Comercial de San Juan, a DIARIO HUARPE.

“Estos índices son muy alarmantes y te genera mucha incertidumbre”, expresó la dirigente comercial.

Para Zini lo más preocupante es la cifra inflacionaria en los alimentos que crecieron en su valor en un 9,8%, de acuerdo al Indec. “Habrá una retracción importante en la actividad económica, fue grande el incremento. Se perjudicarán rubros que no son prioridad en consumo, ya que te alcanza para menos”, manifestó Zini.

“El comercio no tiene espalda porque no hay financiación, crédito, se trata de mantener mínimamente los niveles de venta… Si esto sigue así comenzarán a cerrar negocios lamentablemente. El presidente le inició la guerra contra la inflación y estamos peor”, continúa comentando la comerciante sanjuanina.

Por su parte, Marcelo Vargas, presidente del Centro Comercial de Rawson, coincidió con su par y aseguró que el desenvolvimiento de la actividad comercial en este contexto es complicado. Advirtió sobre posibles maniobras de especulación por el proceso inflacionario. “No te entregan o te entregan con la suba. Es parte habitual del panorama. Es difícil trabajar así”, opinó la autoridad que representa a los negocios rawsinos.

“A mayor suba, menos poder adquisitivo, más especulación porque con lo poco que tienen especulan para comprar. La gente consume más que nada alimentos y los otros rubros no suben mucho, porque la gente se las arregla con lo que tiene”, siguió detallando Vargas.

En tanto Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica, también compartió su mirada sobre el momento económico que vive el país y señaló que: “Afecta a la gente de menos recursos. La inflación es un fenómeno perverso, le saca la plata al bolsillo a la gente mientras duermen, pero también genera menos consumo y baja la actividad”.

Para Minnozzi, la inflación será peor en los próximos meses porque se vienen ajustes en tarifas de servicios públicos. Por eso, la autoridad máxima de la Federación Económica solicitó que haya un orden fiscal. “Hay que tomar de forma inmediata medidas para racionalizar gasto de partidas discrecionales…. Deben ser más ordenados y cautos para el manejo de los fondos”, manifestó Minnozzi.

“La inflación genera ruido en la cadena. El minorista no sabe si con lo que vende puede reponer mercadería y, además, no sabe qué precio poner. Se genera una distorsión en la cadena porque no hay señales claras del mercado”, finalizó el dirigente.