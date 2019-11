El líder Lanús no quiere detener su marcha victoriosa en el clásico ante Banfileld

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lanús, puntero junto a Argentinos Juniors con una racha de 10 partidos invicto, intentará mantenerse en esa privilegiada posición cuando reciba en el clásico sureño a Banfield, que lucha por escaparle al descenso, en uno de los cuatro cotejo que se jugarán mañana por la 13ra. fecha de la Superliga.



El compromiso se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 15.30, con arbitraje de Facundo Tello y televisado por Fox Sports Premium.



Estas primeras 12 fechas de la Superliga lo encuentran al Lanús de Luis Zubeldía en su pico de rendimiento, alcanzado la punta junto a Argentinos y con la apariencia de que no será fácil sacarlo de allí al "Granate".



Lanús inició la temporada haciendo números y sufriendo con el promedio y tras una dolorosa derrota ante River, 3 a 0 en el Monumental, en donde el equipo dio una triste imagen, todo cambió.



Zubeldía toma como base a la experiencia de dos valores notables como Lautaro Acosta (quien podría reaparecer mañana tras un desgarro) y un interminable goleador como José Sand, ayudados por el arquero y figura Agustín Rossi y el defensor Nicolás Pasquini.



A esa base con experiencia se agregan Marcelino Moreno, Alexander Bernabei y Pedro De la Vega, entre otros. Así Lanús creció en juego, con variantes ofensivas, y llegada al gol por varios caminos, totalizando siete triunfos y tres empates en las pasadas 10 fechas.



Banfield es pura preocupación y sólo supera a cinco equipos en el promedio y descienden tres. El torneo lo inició con Hernán Crespo como DT y logró cuatro unidades sobre 15 pese a que el equipo mostró una sana intención de atacar, de volcarse al campo rival pero sin definición, como le sucedió cuando perdió ante Boca como local (0-1) habiendo dominado el desarrollo casi los 90 minutos.



Se fue Crespo y llegó el histórico Julio César Falcioni, campeón en el Apertura 2009 con la intención de apagar el "incendio" con una receta muy diferente a la de Crespo y este Banfield más defensivo, no arriesga y espera el error rival en vez de darle prioridad a provocarlo.



Pero la de Falcioni no es "magia", apenas sumó seis puntos de 21 y la cosa no mejora, las fechas se acumulan y el equipo sigue en el fondo de las dos tablas ante un "vecino" que esta puntero y juega bien.



Banfield jugará su partido y no arriesgará más que lo necesario, hasta seria oportuno irse del feudo "granate" con un punto en la mochila, mientras que a Lanús sólo le sirve ganar para seguir puntero y para marcar diferencias en el clásico.



Zubeldía espera que Acosta pueda reaparecer y como reemplazante del suspendido Carlos Auzqui, de lo contrario el juvenil De La Vega sería titular en esa función o Tomás Belmonte ingresaría en la línea de medios en lugar de Marcelino Moreno, quien pasaría a integrar el trío de avanzada junto a José Sand y Alexandro Bernabei.



En Banfield reaparecerá Sergio Vittor, que cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y lo hará en reemplazo de Jonás Gutiérrez, quien jugó ante Unión y se rompió el tendón rotuliano derecho.



En el historial manda Banfield tras 79 cotejos en la era profesional, con 33 triunfos banfileños contra 25 y 21 igualdades. No obstante, en los 10 últimos clásicos Lanús ganó seis, el "Taladro" dos y empataron dos veces.







+ Probables formaciones +



Lanús: Agustín Rossi; Luciano Abecasis, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Alexander Bernabei, José Sand y Carlos Auzqui. DT: Luis Zubeldía.



Banfield: Mauricio Alboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Renato Civeli y Claudio Bravo; Juan Pablo Álvarez, Jorge Rodríguez, Sergio Vittor y Agustín Urzi; Jesús Dátolo y Julián Carranza. DT: Julio César falcioni.



Cancha: Lanús.



Arbitro: Facundo Tello.



Horario: 15.30.



Televisa: Fox Sports Premium.